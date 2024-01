Divulgada a lista de datas em que bancos não abrirão em 2024

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgou nesta segunda-feira (15), a lista de dias do ano de 2024 em que não haverá expediente das agências bancárias no país. Em algumas datas, haverá meio expediente, e em outras os bancos permanecerão fechados durante todo o dia.

Ao todo, o governo federal anunciou que o Brasil vai contar com 12 feriados nacionais ao longo deste ano de 2024. Destes, ao menos oito ocorrerão entre segunda e sexta-feira, e isso deve impactar o funcionamento dos bancos ao longo do ano.

Para além dos feriados nacionais, os bancos também deverão ter mudança de horário em datas como o carnaval e Corpus Christi, que são considerados pontos facultativos no país.

A lista dos bancos

Abaixo, você pode conferir a lista de datas em que não haverá atendimento presencial por parte dos bancos neste ano de 2024:

Carnaval: 12 de fevereiro (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira);

12 de fevereiro (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira); Semana Santa: 29 de março (sexta-feira);

29 de março (sexta-feira); Dia do Trabalho: 1° de maio (quarta-feira);

1° de maio (quarta-feira); Corpus Christi: 30 de maio (quinta-feira);

30 de maio (quinta-feira); Proclamação da República: 15 de novembro (sexta-feira);

15 de novembro (sexta-feira); Dia da Consciência Negra: 20 de novembro (quarta-feira);

20 de novembro (quarta-feira); Natal: 25 de dezembro (quarta-feira);

25 de dezembro (quarta-feira); Véspera de ano-novo: 31 de dezembro (sexta-feira).

Agora, você pode ver as datas em que o expediente deve começar por volta das 12h:

Quarta-feira de Cinzas: 14 de fevereiro (quarta-feira).

Vale lembrar que quatro feriados nacionais deverão cair no sábado ou no domingo. São dias em que já não há atendimento presencial nos bancos. São eles:



Tiradentes: 21 de abril (domingo);

21 de abril (domingo); Independência do Brasil: 7 de setembro (sábado);

7 de setembro (sábado); Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (sábado);

12 de outubro (sábado); Finados: 2 de novembro (sábado).

Governo já divulgou lista de feriados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou ainda no final de dezembro do ano passado, uma portaria com a lista oficial de feriados nacionais e os dias de pontos facultativos para os servidores federais no ano de 2024. A lista foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Abaixo, você pode conferir a lista completa de feriados estabelecida pelo governo federal para o ano de 2024. Note que as datas abaixo consideram os feriados nacionais e também os pontos facultativos.

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional); 12 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 13 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 14 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h); 29 de março: Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo); 31 de maio: ponto facultativo; 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional); 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional); 24 de dezembro: Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional). 31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14h).

Dia da Consciência Negra

O presidente Lula sancionou no último dia 21 de dezembro, o projeto de lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A sanção consta na publicação do Diário Oficial da União (DOU) na edição da manhã da última sexta-feira (22).