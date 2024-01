DIVULGADO! FGTS libera calendário do saque aniversário 2024; confira todas as datas

O saque aniversário é uma das formas mais simples e fáceis que o trabalhador pode contar para receber o seu FGTS. Quem escolhe a modalidade pode receber entre 5% e 50% do saldo disponível todos os anos.

Dessa forma, a cada ano, os trabalhadores aguardam ansiosos pela liberação do fundo, o que significa uma renda extra no orçamento mensal.

A novidade é que o FGTS já liberou o calendário oficial das liberações dos depósitos. A seguir, confira todas as datas e veja quando você vai receber o saque aniversário do FGTS.

O que é preciso para receber o saque aniversário?

Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS podem fazer parte do saque aniversário. Assim, poderão garantir uma renda extra anual, sempre no mês do seu aniversário.

Para começar a receber, é necessário fazer a adesão por meio do aplicativo FGTS. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo FGTS no seu celular e acesse a sua conta com o seu CPF e senha; Ao abrir o app, clique na opção “Saque Aniversário do FGTS”, que aparece logo na primeira tela; Depois, leia as informações da tela e o termo de adesão. Se estiver de acordo clique no campo “li e aceito os termos e condições”; Por fim, basta clicar em “Optar pelo Saque aniversário” para aderir.

Após fazer a solicitação, você já estará participando da modalidade. Mas é importante ressaltar que ao escolher o saque aniversário do FGTS, você estará abrindo mão do saque rescisão. Isso significa que, caso seja demitido sem justa causa, não poderá receber o saldo do seu Fundo de Garantia.

O saque aniversário não impede o recebimento e nem altera o valor da multa rescisória na demissão sem justa causa. Além disso, o trabalhador também não perde os seus demais direitos trabalhistas.



Ademais, também é possível retornar ao saque rescisão depois, caso queira. Mas será necessário aguardar 25 meses para a efetivação da solicitação. Por exemplo: se você pedir para voltar ao saque rescisão em janeiro de 2024, a solicitação só será efetivada em fevereiro de 2026.

Calendário oficial do saque aniversário do FGTS

A liberação do saque aniversário do FGTS vai ocorrer no primeiro dia útil do mês que o trabalhador faz aniversário. Além disso, ele fica disponível para saque por três meses. A seguir, confira o calendário oficial com todas as datas:

Nascidos em janeiro: saques de 2 de janeiro a 29 de março

saques de 2 de janeiro a 29 de março Nascidos em fevereiro: saques de 1º de fevereiro e 30 de abril

saques de 1º de fevereiro e 30 de abril Nascidos em março: saques de 1º de março a 31 de maio

saques de 1º de março a 31 de maio Nascidos em abril: saques de 1º de abril a 28 de junho

saques de 1º de abril a 28 de junho Nascidos em maio: saques de 2 de maio a 31 de julho

saques de 2 de maio a 31 de julho Nascidos em junho: saques de 3 de junho a 30 de agosto

saques de 3 de junho a 30 de agosto Nascidos em julho: saques de 1º de julho a 30 de setembro

saques de 1º de julho a 30 de setembro Nascidos em agosto: saques de 1º de agosto a 31 de outubro

saques de 1º de agosto a 31 de outubro Nascidos em setembro: saques de 2 de setembro a 30 de novembro

saques de 2 de setembro a 30 de novembro Nascidos em outubro: saques de 1º de outubro a 29 de dezembro

saques de 1º de outubro a 29 de dezembro Nascidos em novembro: saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Nascidos em dezembro: saques de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Antecipação das parcelas

Os trabalhadores que desejarem, poderão fazer a antecipação das parcelas do saque aniversário. Na verdade, trata-se de uma linha de crédito disponibilizada pelas instituições financeiras que utilizam a parcela como garantia do pagamento.

Nesse sentido, a antecipação do saque aniversário é uma forma de adiantar o recebimento dos valores que você teria direito a sacar do FGTS nos próximos anos.

Ou seja, em vez de esperar o mês do seu aniversário para retirar uma parcela do saldo, você pode pegar um empréstimo com um banco ou uma fintech que ofereça esse serviço e receber o dinheiro de uma só vez.

Para aderir, basta entrar em contato com um banco ou instituição financeira que ofereça o serviço e solicitar o crédito. Depois, você passará por uma simulação e, por fim, poderá assinar o contrato e receber os valores antecipadamente.