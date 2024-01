DJ Tiesto anunciado pela NFL como o primeiro DJ superstar a agraciar um pré-show do Super Bowl

Com os Jogos do Campeonato da NFL programados para acontecer neste fim de semana, a atmosfera que antecede o Super Bowl LVIII está começando a esquentar com uma reviravolta surpreendente, enquanto a liga busca inovar com o anúncio do DJ Tiesto, um dos artistas mais reconhecidos da música eletrônica. estrelas.

“Aumente a música, DJ! Tiesto será o DJ convidado durante o Super Bowl LVIII”, postou a NFL México em seus canais de mídia social. A euforia dos fãs da NFL está a todo vapor quando os vencedores do Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs enfrentará os vencedores de São Francisco 49ers x Detroit Lions.

Super Bowl LVIII acontecerá no domingo, 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e terá uma apresentação musical antes do início do jogo, além do tradicional show do intervalo.

“Estou emocionado por fazer parte do Super Bowl LVIII! E é ainda mais incrível que seja no meu lugar favorito – Las Vegas. Obrigado à NFL por me convidar, mal posso esperar para festejar com todos vocês no grande jogo!” explicou o DJ.

Quem cantará o hino nacional no Super Bowl?

O hino nacional será cantado pela estrela country e indicado ao Country Music Hall of Fame Reba McEntire.

Quem estará no programa pré-jogo do Super Bowl?

Membro do Hall da Fama da Música Country Reba McEntiresensação de crossover multigênero Post Malone e estrela do R&B Segundo dia irão apresentar respectivamente “Star-Spangled Banner”, “America the Beautiful” e “Lift Every Voice and Sing” no NFL Super Bowl 58 em 11 de fevereiro em Las Vegas.

Usher se apresentará no Super Bowl LVIII Halftime Show

Cantora americana Usher foi escolhido pela NFL para se apresentar no Super Bowl LVIII Halftime Show.

O cantor texano, definido pela liga americana como “um dos mais influentes de sua geração”, substituirá Rihannaque se apresentou no Super Bowl de 2023.

Ele já apareceu no palco do intervalo em 2011, ao lado do Feijão de corda.

Enquanto alguns fãs esperavam por um anúncio com talentos locais de Las Vegas, os interessados ​​decidiram seguir um caminho diferente e ceder o palco para Usherque tem um histórico comprovado de artista espetacular e não é estranho a se apresentar na cidade.