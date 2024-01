Djokovic reclama da nova regra de mobilidade livre do Aberto da Austrália: é complicado

Tele Aberto da Austrália está experimentando hoje em dia uma regra que está gerando muita polêmica no vestiário do primeiro major do ano.

Os organizadores do torneio decidiram permitir a livre circulação dos torcedores no final de cada jogo. Nos demais torneios, eles aguardam as mudanças de lado.

Novak Djokovic mostra versatilidade incrível: ginástica de críquete e basquete, tudo de uma vez

Djokovic não é fã da mudança

Alguns jogadores gostam Novak Djokovic nem conhecia os regulamentos que o Aberto da Austrália iria usar em sua edição de 2024.

O número um do mundo foi recebido por fãs saindo e entrando permanentemente na Rod Laver Arena durante sua vitória no primeiro turno no domingo sobre o croata Dino Prizmic.

“Para mim é complicado porque estou habituado a outra coisa e perdemos muito tempo. Entendo que é uma decisão tomada mais a pensar nas pessoas e sei que existem jogadores como Francisca Tiafoe quem gosta”, explicou ele no final da partida da primeira fase.