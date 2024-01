Djokovic x Prizmic: Quando jogam, que horas e onde assistir ao Aberto da Austrália na TV dos EUA?

Aé o Aberto da Austrália entra em ação, os holofotes brilham sobre o atual campeão, Novak Djokovic, que embarca em sua busca pelo décimo primeiro título. Em partida de abertura intrigante, Djokovic enfrenta Dino Prizmicum talento croata de 18 anos, tornando-se um confronto entre experiência e juventude.

Esse confronto entre Djokovic e a Roland Garros o campeão júnior Prizmic não é apenas um confronto entre experiência e talentos emergentes, mas um destaque para os entusiastas do tênis. Com o croata de 18 anos a fazer a sua estreia contra um dos grandes nomes do desporto, é um jogo que promete um ténis de alto nível e a emoção de uma nova geração em ascensão.

Marque na sua agenda e acerte o alarme, pois esta partida é obrigatória para todos os fãs de tênis, principalmente os torcedores dos EUA. DjokovicA jornada de defender seu título e a busca de Prizmic para deixar sua marca começam aqui, no Aberto da Austrália.

A que horas Djokovic joga Prizmic?

A partida de abertura de Djokovic contra o Prizmic está programada para começar a sessão noturna na Rod Laver Arena. Os fãs nos EUA podem assistir a este confronto intrigante às 19h, horário de Melbourne, que se traduz em 03h00, horário do leste (ET), no domingo, 14 de janeiro.

Onde assistir Djokovic-Prizmic no Aberto da Austrália na TV dos EUA?

Nos Estados Unidos, os fãs de tênis podem acompanhar a busca de Djokovic para manter seu Aberto da Austrália coroa ao vivo na ESPN, ABC e no Tennis Channel. O Tennis Channel transmitirá diariamente destaques, análises e replays.

Onde acompanhar Djokovic x Prizmic na Austrália online?

Para os fãs que preferem atualizações on-line e cobertura aprofundada, MARCA.com/EN fornecerá ampla cobertura ao vivo do Djokovic x Prizmic partida, junto com outros eventos do Aberto da Austrália. O site oferecerá atualizações de partidas ao vivo, entrevistas e análises de especialistas, garantindo que os fãs estejam bem informados sobre todos os acontecimentos do torneio.

A partida também pode ser vista nos EUA na ESPN+, Fubo e Sling.