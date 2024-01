Dmitry Bivol e Artur Beterbiev são os melhores boxeadores meio-pesados ​​da história

EUÉ um exercício comum comparar os grandes nomes do presente com os do passado. Mas quando dois titãs partilham a mesma geração, como é o caso Dmitry Bivol e Artur Beterbievsurge a questão de como eles teriam se saído em relação ao melhor das épocas passadas.

O início do século 21 viu alguns dos melhores pesos meio-pesados ​​​​de todos os tempos irem e virem. Sergei Kovalev, Adônis Stevensonou Roy Jones Jr. entrará nos livros de história como as luvas dominantes de 175 libras entre 2000 e 2020.

Diante disso, analistas como Cena de Boxe Lyle Fitzsimmons assumiram a tarefa de analisar os pontos fortes e fracos de Búfalo e Beterbiev para determinar como eles teriam se saído contra os melhores da categoria nos últimos anos.

O resultado é bastante nivelado. De acordo com Fitzsimmons, Beterbiev teria terminado com um recorde de seis vitórias e duas derrotas, enquanto Búfalo teria registrado 5-2-1.

Os resultados possíveis

Além de Kovalev, Stevensone Jones Jr.Fitzsimmons comparou Chad Dawson, Dariusz Michalczewski, Bernard Hopkins, Antonio Tarvere André Wardtodos campeões de divisão uma vez ou outra e cada um defendeu o título mais de uma vez.

Segundo o analista, Artur Beterbiev teria saído um pouco melhor, com vitórias sobre Kovalev, Stevenson, Dawson, Michalczewski, Hopkinse Tarver. Pelo contrário, ele teria caído Jones Jr. e Ala.

Búfaloque bateu Saulo “Canelo” Álvarez nesta divisão em 2022, poderia vencer Kovalev, Stevenson, Michalczewski, Hopkinse Tarverperder para Jones Jr. e Alae desenhe com Dawson.

A tão esperada luta Bivol-Beterbiev

Depois Arturvitória sobre Callum Smith neste sábado, em Quebec, Canadá, mais vozes se levantaram pedindo um confronto definitivo entre Beterbiev e Búfalo.

Bob Arum, de Beterbiev promotor, afirmou que seu cliente quer a luta. Ele garantiu que faltam apenas detalhes para finalizar a luta e, caso sejam resolvidos, ela poderá acontecer no segundo semestre do ano, em Riad.

“Ainda não está feito. Mas queremos absolutamente fazê-lo. Estarei conversando com meu amigo, Sua Excelência Turki Alalshikh (presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita). Eu sei que ele quer fazer isso”, Arum confiante.

Só o tempo irá dizer.