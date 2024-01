Documentos não lacrados do UFC mostram a reação de Dana White à reação salarial de CM Punk

A política pessoal do CEO do UFC, Dana White, pelo menos em 2017, era não revelar o salário de um lutador, a menos que ele o tivesse deturpado em público.

Quando Randy Couture revelou seus ganhos em 2007 em meio a uma disputa sobre sua aposentadoria, White afirmou que o membro do Hall da Fama do UFC “mentiu completamente” e foi ao departamento de contabilidade do UFC para obter o número real para que pudesse contra-atacar publicamente.

Nos bastidores havia uma história diferente. Ele não queria que certos números circulassem e, embora não conseguisse se lembrar de nenhum caso específico, disse que a promoção “provavelmente” funcionou para manter as informações salariais em segredo, de acordo com um depoimento de 2017 para o processo antitruste do UFC. recentemente aberto pelo juiz federal Richard Boulware.

Isso não necessariamente mantinha os dias de pagamento privados dos lutadores.

“Todos os lutadores sabem o que os outros lutadores estão fazendo”, disse White. “Todos eles conversam. Todos eles sabem. Até os caras que dizem que não querem seu número por aí, eles contam.”

Ocasionalmente, isso levava a conflitos entre talentos. Um exemplo que passou pela cabeça de White foi um lutador profissional que assinou com o UFC sem nenhuma luta profissional.

Quatro semanas depois de Floyd Mayweather x Conor McGregor, e reconhecidamente tomou uma bebida energética – “Estou ficando louco aqui”, declarou White após uma breve briga com o advogado do demandante – ele se esforçou para lembrar o nome.

“Aconteceu recentemente de novo também”, disse White no depoimento. “Tínhamos um cara que era – que recebia uma certa quantia em dinheiro e nunca – ah, o lutador profissional que contratamos. [Lesnar]o outro.”

“CM Punk?” o advogado perguntou.

“Ah, sim”, respondeu White. “As pessoas enlouqueceram quando viram quanto ele recebeu. … Até as mulheres.”

De acordo com uma cópia de seu contrato não lacrada no processo, Punk, o ex-campeão da WWE cujo nome verdadeiro é Phil Brooks, saltou direto para o topo da escala salarial declarada do UFC. Seu pagamento: US$ 500.000; qualquer dinheiro devido a ele por meio de uma carta de acordo separada; e em sua primeira luta e “se e somente se” ele defendeu o título do UFC, um bônus escalonado de pay-per-view que chegou a 200.000 compras. (Para grandes estrelas e campeões, o UFC muitas vezes paga uma bolsa fixa de “show” e permite que eles compartilhem os lucros do pay-per-view. Eles também costumam redigir “cartas paralelas” que garantem pagamento adicional que não é divulgado às comissões atléticas. )

A promoção tem, de facto, funcionado pública e privadamente para manter as informações salariais fora dos olhos do público. Em 2014, pressionou a legislatura da Flórida para limitar as divulgações exigidas pelos promotores, que incluem bolsas de lutadores.

Indivíduos ligados à promoção também se esforçaram para manter as informações financeiras em segredo, com a comissária da Comissão Atlética de Nevada, Stacy Alonso – uma ex-executiva do império de jogos de azar Station Casino, de propriedade em parte do ex-presidente do UFC Lorenzo Fertitta – argumentando a favor de uma regra aprovada em 2020 que tornou privada a maior parte das informações encaminhadas através do NAC. Várias comissões atléticas estaduais, incluindo Utah e Arizona, mudaram recentemente suas leis de divulgação, citando linguagem semelhante sobre as preocupações levantadas pelos lutadores sobre o fato de seus salários se tornarem públicos.

O grupo de veteranos do UFC que está processando a promoção por violações antitruste fez do pagamento dos lutadores – e da comunicação pública e privada do UFC sobre isso – uma parte central de seu caso, argumentando que a promoção conspirou para reduzir os salários dos lutadores como parte de um esquema para monopolizar o mercado para lutadores de elite do MMA. Os advogados do UFC lutaram para manter os contratos e comunicações do caso privados antes que o juiz Boulware os abrisse no mês passado.

Nos bastidores, o ex-casamenteiro Joe Silva e o atual casamenteiro Sean Shelby também trabalharam com executivos do UFC para gerenciar as percepções sobre quanto os lutadores estavam sendo pagos. Em textos e e-mails abertos no caso antitruste, eles prestaram muita atenção não apenas à remuneração, mas à percepção sobre essa compensação entre os combatentes.

“Bom para nós em termos de dinheiro, mas difícil em termos de percepção, pois as pessoas pensam que demos a ele o que ele queria e agora outros exigirão o mesmo”, escreveu Silva em uma mensagem de texto sobre um lutador não identificado, que se acredita ser Gilbert Melendez depois que ele voltou a assinar com o UFC, em 2014.

Ao apresentar Spencer Fisher como um complemento para reforçar a agora extinta divisão leve do WEC, Shelby observou que o veterano do UFC recebeu US$ 26 mil para aparecer e US$ 26 mil para vencer no UFC, mas ele indicou que queria manter isso fora de vista em seu novo contrato. .

“Para tornar isso uma possibilidade eu precisaria convocá-lo para mais cinco lutas até [$2,000 per fight], mas também preciso manter a percepção pública de seu salário em cerca de US$ 10 mil a menos no lado do show”, escreveu Shelby aos executivos do UFC. “Como podemos fazer isso funcionar?”

O processo antitruste poderá ir a julgamento em abril. O UFC enfrentará danos de mais de US$ 1 bilhão se os lutadores conseguirem convencer um júri de que a promoção infringiu a lei em sua ascensão meteórica.

A indignação dos lutadores com o pagamento de Punk foi abundante após sua estreia no octógono, provando a preocupação de White com o drama extra que isso produziria.

“CM Punk ganhou US$ 500 mil em sua luta de entrada enquanto o resto de nós paga para lutar?” tuitou o então peso galo do UFC Cat Zingano. “Vocês deveriam ter vergonha do UFC.”

“Nada contra CM Punk faturar meio milhão pela estreia no MMA”, tuitou o ex-campeão peso leve Rafael dos Anjos. “Mas acho que os campeões deveriam ser [making] isso também, gente que se dedicou [an] vida inteira.”

De acordo com um relatório de especialista divulgado no processo antitruste, mesmo esse número de meio milhão foi provavelmente uma subnotificação do verdadeiro resultado de Punk. O lutador profissional levou para casa US$ 1.042.736 por sua derrota para Gall, o provável resultado de seu bônus de pay-per-view e outros adoçantes.

Uma coisa é indiscutível: o poder de atração do Punk ajudou a levar o UFC 203 a um maior sucesso. A taxa de compra relatada para o evento foi de 450.000, gerando US$ 26.995.500. O salário de Punk representava cerca de 4% desses ganhos.