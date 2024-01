Documentos não lacrados: o UFC já encomendou seu próprio estudo sobre remuneração de lutadores

Em 2012, o então presidente do UFC, Lorenzo Fertitta, disse ao ESPN.com que a porcentagem da receita do UFC destinada aos lutadores “não estava muito longe do que as outras ligas esportivas pagam como porcentagem da receita”.

Quando questionado se a divisão era semelhante a esportes como NFL, NBA e MLB, onde os atletas ficam com cerca de 50 por cento, Fertitta disse que era “nesse bairro”.

A história gerou reação dos fãs de luta, que suspeitavam que o UFC estava enganando seus lutadores, e do então presidente do UFC, Dana White, que disse que o agora parceiro de transmissão da promoção havia feito um trabalho duro em seus negócios.

Mas, um ano depois, Fertitta encomendou um estudo sobre a remuneração dos atletas para ver como o UFC se saía, contratando uma empresa de consultoria global, a Mercer, para reunir informações salariais de uma variedade de ligas esportivas – incluindo a sua própria – para ver se as porcentagens estavam alinhadas. . O preço estava entre US$ 45.000 e US$ 50.000, mais despesas.

O resultado de um estudo, revelado como parte do processo antitruste em andamento contra o UFC, deixou claro este fato: não eram. O UFC pagou 18,6% de sua receita total aos lutadores, quatro vezes menos que a Major League Soccer, que com 76% liderou a lista de participação nas receitas pagas aos atletas.

A comparação mais próxima com os lutadores do UFC, de acordo com um documento que se acredita ser o estudo da Mercer, foi o tênis masculino, que pagava 23,5% de sua receita aos atletas.

O boxe, único exemplo retirado dos desportos de combate, pagou 62,5% das receitas, um reflexo de um modelo de negócio descentralizado centrado mais em estrelas como Floyd Mayweather.

Os números internos sobre a participação na receita dos lutadores do UFC vieram à tona pela primeira vez em 2019, quando os advogados de um grupo de lutadores que processavam a promoção mostraram um gráfico que supostamente mostrava “compensações de lutadores como porcentagem da receita de eventos do UFC” e “compensações de lutadores como porcentagem do pagamento”. receitas de eventos por visualização. Em 2012, o primeiro percentual era de 18,64, enquanto o segundo era de 15,93.

Os gráficos foram algumas das primeiras indicações de que a reivindicação de Fertitta à ESPN não era precisa, e o estudo da Mercer reforçou a noção de que o UFC estava atrás de outros esportes importantes em termos de remuneração de seus atletas. No entanto, também indicou que, pelo menos em algum nível, a promoção procurou resolver a questão.

O estudo “não apenas ajudará a testar o alinhamento das atuais práticas de remuneração e benefícios dos lutadores com as estratégias e práticas de mercado do UFC, mas também identificará oportunidades potenciais de mudança”, descreveu uma declaração de trabalho para o estudo da Mercer.

Os advogados dos lutadores alegaram que o UFC estava obstruindo seus esforços para obter o estudo completo. A folha única apresentada como prova não foi identificada como parte do estudo da Mercer, por isso é impossível conhecer todo o contexto que a rodeia.

Ao pressionar os advogados do UFC para obter mais informações, no entanto, os advogados dos lutadores revelaram pelo menos uma opinião sobre o estudo do executivo do UFC, Lawrence Epstein, cujas mensagens de texto foram intimadas como parte do processo.

Epstein considerou o estudo “muito bom para nós”.

“Precisamos parar de nos comparar aos esportes coletivos e nos concentrar nos atletas individuais”, escreveu ele. “[Georges St-Pierre] em 2013 faturou US$ 7,5 milhões. Tiger Woods 8,5 dos ganhos da turnê.”

Como o MMA Fighting relatou anteriormente, estima-se que St-Pierre tenha ganhado $ 4.116.690 com sua defesa de título contra Nick Diaz no UFC 158 e $ 3.555.344 com sua defesa contra Johny Hendricks no UFC 167.

Woods ganhou $ 8.553.439 em prêmios em dinheiro no PGA Tour 2013. Também foi estimado que ele ganhou US$ 12 milhões quando suas vitórias pós-temporada foram contabilizadas. De acordo com a Forbes, ele também ganhou US$ 71 milhões em patrocínios, taxas de aparição e outros trabalhos.

Mesmo assim, o UFC continuaria a enfatizar os ganhos no octógono de suas maiores estrelas para combater as reivindicações de baixos salários. Mas uma apresentação aos investidores criada antes da venda da promoção por 4,025 mil milhões de dólares ao gigante do entretenimento Endeavor prometia margens de lucro atractivas, em parte, mantendo a receita paga aos lutadores em cerca de 20 por cento.

Mais tarde, Fertitta responderia pela discrepância em sua entrevista à ESPN, distanciando o UFC da maioria das ligas ao comparar as participações nas receitas. A melhor comparação, de acordo com a repartição das receitas, teria sido o golfe masculino. Mas por alguma razão, ele teve uma escolha diferente.

“Lembro-me disso é que eu disse que sentíamos que nos comparávamos favoravelmente a outros esportes”, disse ele em um depoimento de 2017 para o processo antitruste. “Sei que muitos outros esportes descartam esses termos, como, você sabe, pagamos 50% aos nossos atletas. E o que tentei explicar para o repórter que estava me fazendo perguntas foi algo parecido com o que conversamos, que é muito difícil comparar o UFC com essas outras ligas estabelecidas, porque os modelos de negócios são diferentes desse ponto de vista, temos que suportar mais custos globais para o evento.

“Infelizmente, o que não consegui ressaltar foi que é completamente injusto alguém comparar as finanças do UFC com as da NFL, da Major League Baseball ou da NBA. Na verdade, não é uma comparação e, na verdade, uma liga esportiva mais comparável teria sido algo mais parecido com a Major League Soccer, que tinha quase a mesma coisa – existia quase no mesmo período de tempo, enquanto, você sabe, acho que o beisebol tem sido existe há mais de cem anos e a NFL existe há muito tempo e o basquete desde os anos 40 ou 50.

“Lembro-me de dizer que esta não é uma comparação muito boa, porque a NFL gera cerca de US$ 12 ou US$ 13 bilhões por ano e, na época, provavelmente estávamos gerando US$ 4 a US$ 500 milhões por ano, então é uma comparação completamente irrelevante. Vamos encontrar algo que seja mais comparável e foi aí que começamos a pensar em coisas como a Major League Soccer.”