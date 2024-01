Dominick Cruz substitui Joe Rogan na equipe de transmissão do UFC 297

Dominick Cruz substituirá Joe Rogan na equipe de transmissão do próximo pay-per-view do UFC 297, que começa em Toronto, Canadá, no sábado.

Normalmente um elemento básico da equipe de pay-per-view convocando lutas, Rogan raramente viaja para fora dos Estados Unidos, então Cruz recebeu a ligação para ocupar seu lugar no primeiro card importante em 2024.

Cruz será acompanhado na equipe de transmissão por Jon Anik, jogador a jogador, e Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, marcando as lutas no sábado.

Megan Olivi atua como repórter interna do card, enquanto Din Thomas se junta à transmissão como o “treinador”, oferecendo informações durante as lutas.

O UFC 297 será encabeçado por uma luta pelo título dos médios, com o atual campeão Sean Strickland enfrentando Dricus du Plessis na luta principal. Strickland chocou o mundo em setembro passado, quando conseguiu uma reviravolta ao derrotar Israel Adesanya e reivindicar o título de 185 libras.

Enquanto isso, du Plessis fez 6-0 desde que ingressou no elenco do UFC, incluindo um nocaute impressionante sobre o ex-campeão Robert Whittaker em sua última luta.

A co-luta principal coroará a nova campeã peso galo feminino, com Mayra Bueno Silva enfrentando Raquel Pennington em uma luta de cinco rounds.

O card principal irá ao ar no pay-per-view ESPN + a partir das 22h ET, com as preliminares começando na ESPN + a partir das 18h30 ET.