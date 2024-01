Donald Trump agradece ao mafioso Sammy the Bull por chamá-lo de ‘legítimo’

O ex-Prez enviou uma mensagem ao ex-subchefe da família criminosa Gambino no Truth Social – reagindo a um clipe de uma entrevista que Sammy deu recentemente no VladTV onde ele discutiu uma vez a tentativa de “chegar” ao DT naquela época … quando ele era apenas um grande desenvolvedor em Nova York.

Como Sammy explica, ele foi capaz de pressionar muitos caras do setor imobiliário no jogo durante esse tempo e fazer o que queria com eles … mas, aparentemente, o próprio Donny não aceitou.