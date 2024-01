Donald Trump diz à multidão do MAGA para parar com ‘sacos de lixo’ nas cabines de votação

Donald Trump está incentivando seus apoiadores a impedir no dia da eleição pessoas que eles suspeitam que possam estar tramando algo ruim… e ele está usando descrições fecais para enviar sua mensagem.

Se os eleitores do MAGA virem algo disso… ele os incentiva a acabar com isso ali mesmo nas cabines. À primeira vista, quase parece que ele está assinando alguns confrontos físicos.

Deixando as piadas de cocô de lado, isso é muito sério… e parece um aviso de conflitos que virão à medida que nos aproximamos do dia da votação. Já parece que Trump está alimentando as chamas da interferência/adulteração eleitoral – e ele está agitando sua base agora mesmo, em janeiro.