Donn Davis critica a estreia planejada do UFC na Arábia Saudita: ‘Esse é um card de baixa qualidade de luta’

Donn Davis e PFL estão tendo uma semana muito boa.

Na terça-feira, a PFL anunciou que começará 2024 com o tão aguardado supercard PFL x Bellator, que acontece no dia 24 de fevereiro em Riydah, na Arábia Saudita, e conta com quatro lutas campeão x campeão. A notícia veio um dia depois de surgirem relatos de que o evento de estreia planejado do UFC na Arábia Saudita estava sendo adiado de 2 de março para junho devido ao descontentamento das autoridades sauditas com a qualidade do card.

Falando com Ariel Helwani em A hora do MMA na quarta-feira, Davis disse que isso não foi um acidente.

“Não acho que seja coincidência o card do UFC 2 de março ter sido cancelado um dia antes da nossa luta [announcement]”, disse Davis. “Quem conhece MMA disse: ‘Isso não é um megaevento. Isso não é digno de ser hospedado na Arábia Saudita. Esse é um card de baixa qualidade de luta que o UFC apresentou em 2 de março.’”

É claro que Davis não está sugerindo que o UFC seja incapaz de montar um grande card para a Arábia Saudita, apenas que eles não estavam focados nisso na mesma medida que o PFL.

“O UFC poderia carregar um card e ter um megacard? Eles poderiam!” Davis continuou. “Eles fazem isso com tanta frequência? Eles não. Faremos isso sempre que fizermos, e então nossos parceiros que são parceiros anfitriões, como a Arábia Saudita – nossos parceiros que são parceiros PPV como DAZN ou ESPN +, eles sabem que podem contar conosco para essas duas lutas por ano , o melhor dos melhores dos melhores. É assim que estamos pensando em termos do modelo de negócios daqui para frente.”

2024 parece ser um ano importante para o PFL após a aquisição do Bellator, e o supercard PFL vs. Bellator é o primeiro passo da promoção para assumir um papel de “co-líder” no espaço MMA em 2024.

Embora ainda seja cedo, Davis ficou emocionado com a forma como o anúncio chegou aos fãs de MMA na terça-feira e acredita que é mais um passo para mostrar que o PFL tem algo substancial para oferecer aos fãs de MMA.

“Mais do que feliz”, disse Davis sobre a reação. “Quando nos sentamos, falamos: qual luta poderíamos oferecer aos fãs de MMA? Se você não o vê neste cartão, sabe por que não está neste cartão? Lesão ou conflito. Não escondemos nada para os fãs. Então, estamos muito satisfeitos com a forma como tudo aconteceu. …

“Acho que seja qual for a perspectiva de onde você veio – fã atual, cético ou ainda não fã – você subiu dois ou três degraus em termos de interesse e certamente respeito. E é isso que estamos tentando fazer. Tudo o que estamos tentando dizer aos fãs é que o MMA é grande. Existem 650 milhões de fãs por aí. O UFC oferece um ótimo produto. Colocamos um produto diferente e único, ótimo. Confira. Não é um ou outro. Isto não é Coca-Cola ou Pepsi. O PFL está fazendo coisas totalmente diferentes. A PFL está fazendo uma coisa totalmente diferente para fãs e lutadores, e acho que ontem as pessoas começaram a sentir essa vibração.”