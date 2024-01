Dr.consulta está CONTRATANDO no mercado; Envie o currículo!

O Dr.consulta, companhia que é composta por centros médicos que oferecem consultas médicas, exames e serviços de saúde, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no presente momento. Isto é, antes de falar com mais detalhes sobre a rede, saiba quais são as vagas e algumas funções:

Pessoa Analista de Linhas de Cuidado – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Realizar a coordenação da saúde de pacientes em suas linhas de cuidado, promovendo ações de bem estar físico e mental e melhoras nos indicadores de saúde dos mesmos;

Comprador (a) Júnior – São Paulo – SP – Efetivo: Manter e organizar os indicadores para melhores tomadas de decisões, controlar os contratos acordados, realizar análises de preços, controles estatísticos e criação de comunicados e demais relatórios pertinentes. Garantir e controlar os processos determinados dos controles internos da área, agir prontamente sempre que necessário;

Coordenador (a) de Engenharia de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Efetivo: Realiza treinamentos, programas, analisa necessidades de investimentos na área, assiste a administração da empresa e área Jurídica nos assuntos pertinentes, acompanhamento de perícias, etc;

Pessoa Gerente Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo: conduzir a mudança estrutural nas áreas de contas a pagar, receber e tesouraria.

Mais sobre o Dr.consulta

Dando mais detalhes sobre o Dr.consulta, é legal destacar a rede surgiu há 12 anos, em 2011, na favela de Heliópolis, em São Paulo, com a proposta de fazer uma verdadeira revolução na saúde, oferecendo atendimento acessível e de qualidade para quem não tinha.

Desde então, trabalha com o objetivo de revolucionar o setor de saúde. Hoje, são quase mil profissionais em busca das melhores soluções e já atendeu mais de 3 milhões de pacientes em seus 29 centros médicos espalhados por São Paulo.

Vale frisar também que a tecnologia é sua aliada na construção de maneiras inteligentes, ágeis e simples de alcançar resultados cada vez melhores. Isto é, garante a sustentabilidade do negócio e potencializa o seu impacto positivo na vida das pessoas.

Por fim, o Dr.consulta incentiva que mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+ entrem na companhia.

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

