Drake faz grande aposta em Sean Strickland e anuncia planos de comparecer ao UFC 297 em sua cidade natal

Menos de seis meses depois de Drake ter apostado US$ 500 mil em Israel Adesanya para nocautear Sean Strickland, ele agora está fazendo uma aposta ainda maior no atual campeão dos médios antes do UFC 297.

O famoso rapper exibiu uma enorme aposta de US$ 700.000 feita em Strickland para vencer Dricus du Plessis no evento principal na noite de sábado. Ao contrário de sua aposta anterior em Adesanya, que Strickland arruinou com uma vitória desigual para reivindicar o cinturão de 185 libras, Drake não tentará prever uma finalização desta vez.

Em vez disso, ele está apenas apostando na vitória de Strickland, com o astro do hip-hop de 37 anos na fila para levar para casa um enorme pagamento de US$ 1,379 milhão se acertar sua aposta.

Strickland continua sendo um ligeiro favorito sobre du Plessis rumo à noite da luta, com DraftKings atualmente listando o campeão dos médios do UFC com -112, a poucas horas do evento. Isso significa que seria necessária uma aposta de $ 112 para ganhar $ 100 se Strickland defendesse seu título com sucesso.

Na postagem no Instagram, Drake também anunciou que estará presente no UFC 297, no sábado, que acontece em sua cidade natal, Toronto.

Drake se tornou um grande fã dos eventos do UFC e aposta neles com grandes apostas feitas antes de quase todos os principais pay-per-views.

É claro que Drake errou com mais frequência do que acertou suas apostas e isso lhe rendeu a reputação de “maldição” para lutadores e times esportivos que ele apoiou no passado. A lista de lutadores condenados após uma aposta em Drake inclui Adesanya, Conor McGregor, Jorge Masvidal e Justin Gaethje.

Em outras palavras, Strickland pode querer ter certeza de que não pisará em nenhuma escada ou cruzará com um gato preto antes do UFC 297, porque ele já pode estar travando uma batalha difícil com Drake o apoiando.