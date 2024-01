‘Drake precisa parar de apostar no MMA’: Lutadores reagem à vitória de Dricus du Plessis sobre Sean Strickland no UFC 297

Dricus du Plessis é o campeão mundial dos médios do UFC após uma decisão dividida sobre Sean Strickland no UFC 297.

Du Plessis passou cinco rounds difíceis – a primeira vez para ele em sua longa carreira no MMA – e conquistou dois dos três placares dos juízes por 48-47 para conquistar sua sétima vitória no UFC e o título dos médios na noite de sábado. Um juiz discordou por 48-47 para Strickland, que teve sua primeira defesa de título negada após uma vitória massiva sobre Israel Adesanya no ano passado.

Veja como os lutadores reagiram à luta principal do UFC 297 entre Dricus du Plessis e Sean Strickland.

Foi uma luta divertida! Parabéns ao novo campeão! #ufc297 – Corey ‘Prorrogação’ Anderson (@CoreyA_MMA) 21 de janeiro de 2024

Bo Nickal realmente terá uma chance pelo título dos médios nos próximos 8 meses #UFC297 -Joe Joe Giannetti (@Giannettimma) 21 de janeiro de 2024

Essa luta mostra o quão importante um homem cortado pode ser. O sangue parece ruim e nunca parou depois que ele foi cortado. Pode afetar a pontuação em lutas acirradas -Josh Thomson (@THEREALPUNK) 21 de janeiro de 2024

Realmente não esperava que Dricus fosse capaz de lutar tão duro durante 25 minutos. Muito impressionado. – Funky (@Benaskren) 21 de janeiro de 2024