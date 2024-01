Drake rebate Yasiin Bey e usa a letra de ‘Umi Says’ contra ele

Drake está respondendo a Yasin Bey Também conhecido como Mos Defelogios indiretos de forma hilariante – com um gostinho do remédio do lendário MC: seu próprio conteúdo lírico!!!

Na terça-feira, Drake fez referência à faixa marcante de Mighty Mos, “Umi Says”… uma resposta direta a Escavação recente de Mos que a música de Drake é elaborada para as práticas comuns da sociedade americana: fazer compras na Target!!! O significado é que a música é muito positiva e incentiva as pessoas a espalharem amor/luz… mais ou menos o oposto do que Mos fez na entrevista do fim de semana passado.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Drake também postou um clipe famoso de uma entrevista que o Method Man deu uma vez, onde explicou o que era hip hop … e sua definição é muito menos protetora do que a do MD.

Drizzy colocou a legenda … “O que umi diz de novo? Deixe-me brilhar, meu rei da luz, não mude agora” e adicionou um 😂 emoji para destacar o fato de que ele não estava realmente bravo com os comentários de YB.



Reproduzir conteúdo de vídeo



O piso da sala de corte

O rapper de “Black On Both Sides” disse o que disse… As músicas de Drake são, segundo ele, semelhantes aos reinos pop em oposição aos do hip hop e até sugeriram que podemos estar vendo os últimos dias do reinado OVO.

Drake parece estar sugerindo que ele é hip hop – e que há espaço para todos.