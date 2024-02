Draymond Green mostra apoio a Brock Purdy: Houve muitas calúnias sobre Purdy nos últimos anos

Draymond Verde defendeu o quarterback São Francisco 49ers quarterback, Brock Purdy, em meio a críticas. Seguindo o Guerreiros do Golden State‘conquistar o Filadélfia 76ers, Verde manifestou apoio inabalável Purdyque foi rotulado de “gerente de jogo”.

A atmosfera no Chase Center era de júbilo, com o Guerreiros e fãs homenageando vários 49ers estrelas presentes, incluindo George Kittle e Deebo Samuel. Verde elogiou a resiliência da equipe e previu uma vitória no campeonato em Las Vegas.

“Acho que vai ser um grande jogo” Verde disse à NBC Sports.

“Você está falando [about] duas grandes equipes. Tem havido muito Brock Purdy calúnias nos últimos anos e a maneira como ele apareceu no segundo tempo para o jogo do campeonato da conferência.

“Eu vi algo que Stephen A. Smith disse onde ele disse: ‘Se Brock Purdy aparece no Super Bowl, é isso, chega de questionamentos Brock Purdy.’ Eu sei disso porque ele pode aparecer no Super Bowl, e se ele começar a temporada mal, com quatro jogos ruins, eles vão dizer: ‘Ele é um gerente de jogo’.

Uma vitória para aumentar o moral

Stephen Curry Liderou o Guerreiros para a vitória contra o Filadélfia 76ers com 37 pontos, a melhor marca do jogo, 15 dos quais no terceiro quarto. O Guerreirosse recuperando de duas derrotas, garantiu uma vitória por 119-107 sobre Joel Embiid’é 76ers no Chase Center.