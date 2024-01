Draymond Green participa da festa de aniversário de LeBron James em meio a suspensão indefinida

Lebron James alistou seus amigos mais famosos como Jay-Z , Beyoncé dar Antonio Davis para comemorar seu aniversário em Los Angeles na segunda-feira… mas havia um cara na lista de convidados que foi uma surpresa – estrela suspensa do Warriors Draymond Verde .

O Rei – cujo dia especial foi em dezembro. 30 – recebeu seus amigos no Hyde Sunset para sua 39ª viagem ao redor do sol… e parecia haver um tema divertido para a noite, já que AD e Draymond apareceram em roupas chamativas.

Green – que não joga desde dezembro 12 incidentes com o centro do Phoenix Suns Jusuf Nurkic – parecia estar de ótimo humor ao entrar no local ao lado de Davis, que estava balançando um icônico ‘fro’.