Draymond Green promete não machucar os Golden State Warriors com suas travessuras em seu retorno

Tele Guerreiros do Golden State tiveram ótimos nes esta semana, eles conseguiram Draymond Verde de volta após um longo período sem atividade. Seus muitos problemas disciplinares fizeram com que ele parasse completamente todas as atividades de basquete porque estava começando a comprometer a integridade de seu time. Mas o mais importante é que ele estava começando a ficar um pouco físico demais contra seus colegas dentro da quadra e não NBA profissional pode ter isso. Green sabia que precisava procurar ajuda e foi exatamente isso que fez. Green já está treinando com os companheiros e até fará parte da scrimmage. Ainda não há data específica de retorno, mas outras Guerreiros do Golden State já expressaram o quanto precisam do melhor Draymond Green dentro de quadra.

Draymond Green se culpa pela derrota do Warriors: eu estraguei tudo

Declaração de mea culpa de Draymond Green

Depois do treinador Steve Kerr deu as boas-vindas a Green, o jogador não sentiu que merecia ao dizer via ESPN: “Já custou bastante para minha equipe. Já custou bastante para esta organização. Foi muito fácil me abrir [to therapy] do ponto de vista pessoal porque precisava de me recompor, de me recentrar e de recalibrar. É difícil ver as coisas quando você está apenas nelas… é difícil ver o que é necessário ver. Basquete era a coisa menos importante para mim. Eu precisava de uma pausa. Uma das melhores coisas para mim foi não acordar no dia seguinte tipo, tudo bem, preciso trabalhar. Parte do retorno indefinido foi sobre estar em um espaço melhor, para permitir que minha mente processasse o que estava acontecendo. parece estar em um espaço melhor.”

Green também falou sobre tentar mitigar seu temperamento, acrescentando: “Quando olho para trás, para essas situações, penso: posso remover as palhaçadas? alguém está preocupado com a forma como jogo basquete [or] como me comporto no jogo de basquete. São as palhaçadas. Esse é o foco. Não está mudando quem eu sou completamente. Não se mudam as manchas de um leopardo. “Não vou estabelecer um conjunto irreal de expectativas. … Posso aceitar que minhas travessuras foram exageradas? Claro. Posso removê-las? Claro.”