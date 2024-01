Draymond Green retorna às vaias enquanto Memphis Grizzlies vence em seu jogo de retorno

Draymond Verde fez seu esperado retorno ao Guerreiros do Golden State na segunda-feira, mas sua recuperação não foi suficiente para garantir a vitória contra o Grizzlies de Memphis. Apesar de Verdeos esforços do Grizzlies saiu na frente no último quarto, conquistando uma vitória por 116-107 e quebrando a seqüência de quatro derrotas consecutivas em casa.

Verde, que está afastado das quadras há mais de um mês devido a suspensão, conseguiu contribuir com sete pontos, sete rebotes e quatro assistências em sua jogada de 23 minutos fora do banco. Sua suspensão foi resultado de um incidente em que ele atingiu Fênix Sóis centrou Jusuf Nurki na cabeça durante um jogo. Anteriormente, ele havia enfrentado uma suspensão de cinco jogos em novembro por uma briga com Rudy Gobert do Lobos de madeira.

Draymond Green se culpa pela derrota do Warriors: eu estraguei tudo

O período de suspensão foi tumultuado para Verde, que revelou que considerava se aposentar. Foi uma conversa com o Comissário da NBA Adão Prata que o convenceu a continuar sua carreira. Verde foi oficialmente reintegrado no início de janeiro e passou a última semana se preparando para seu retorno.

Green voltou ao som de vaias

No jogo de segunda-feira no FedExForum, Verde foi recebido com vaias da torcida, mas pareceu imperturbável, marcando sua recuperação com uma cesta de 3 pontos bem-sucedida no início do jogo. Este chute iniciou uma corrida de 11-3 para o Guerreiros, que terminou o primeiro quarto com seis pontos de vantagem. A equipe conseguiu manter uma vantagem estreita no intervalo, impulsionada pelos 16 pontos de Stephen Curry.

No entanto, o quarto trimestre viu o Grizzliesliderado por Vicente Williams com 24 pontos e sete rebotes, e 23 pontos, o melhor da carreira, do jogador do banco GG Jackson, assume o controle. Uma sequência significativa de 21-10 no início do último quarto definiu o Grizzlies no caminho para a vitória. Os Warriors, apesar dos 26 pontos de Curry e do duplo-duplo de Kuminga fora do banco, foram prejudicados por 19 viradas.

O Guerreirosque fez 8-8 em Verdeausência, enfrenta um calendário desafiador pela frente com jogos contra o Jazz de Utah e uma homestand de cinco jogos começando com o Dallas Mavericks. O papel de Green como titular ainda será visto à medida que a equipe avança na temporada.