Drew Barrymore foi pescado em um aplicativo de namoro, homem alegou ser jogador da NFL

No episódio de sexta-feira do “The Drew Barrymore Show”, a atriz disse que ficou emocionada quando recentemente enfrentou um homem que afirmava ser o QB do LA Rams – não porque ela quisesse flexibilizar ao conseguir um atleta, ela afirma. .mas porque ela estava animada em contar a ele que foi ao Coliseu para ver o primeiro jogo deles em Los Angeles.