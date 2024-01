Drew Barrymore nomeia Rene Rapp como ‘Kevin Costner’ depois que ela a protegeu de um perseguidor durante perguntas e respostas

Drew Barrymore teve Rene Rapp como convidado no “The Drew Barrymore Show” e uma das coisas que se destacou foi quando eles conversaram sobre a época, eles estavam fazendo perguntas e respostas em um teatro em Nova York quando um suposto perseguidor correu para a frente do palco.

Drew Barrymore nomeia Rene Rapp seu protetor

“A propósito, você e eu somos meu protetor”, disse Barrymore. “Rene e eu tivemos um incidente recentemente onde um cara veio me atacar em um palco que eu estava [on] com Renée ela me suportou e me protegeu tão bem.”

Em agosto de 2023, Rapp e Barrymore estavam conversando sobre o álbum de estreia da atriz de “Mean Girls”, “Snow Angel”, quando uma pessoa interrompeu a conferência gritando o nome dos famosos Charlie’s Angels.

“Oh meu Deus, sim? Oi!” Barrymore respondeu, já que o homem estava chegando muito perto do palco“Eu sou Chad Michael Busto, você sabe quem eu sou“, disse ele. “Preciso ver você em algum momento enquanto estiver aqui em Nova York.”

Enquanto os seguranças impediam Busto de subir ao palco Rapp imediatamente se levantou e protegeu Barrymore abraçando-a e levando-a para o lado do palco por precaução.

“Bem, eu tenho uma nova definição da sua sensualidade, é esse nível de proteção – que foi total ‘Escolta,’” Barrymore disse a Rapp no ​​palco do evento em Nova York, citando o thriller de Kevin Costner-Whitney Houston. “Você é meu Kevin Costner.”

Busto foi mantido sob custódia policial após sua aparição no Perguntas e respostas depois que foi investigado que ele foi de porta em porta em busca da estrela do ET. O chefe da polícia de Southampton, James Kiernan, falou à Variety com a informação de que ele era “indo de porta em porta dizendo aos residentes da área que estava procurando a residência de Drew Barrymore“,