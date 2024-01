Dricus du Plessis destrona Sean Strickland para conquistar o título na luta principal do UFC 297 e critica Israel Adesanya

Dricus du Plessis cumpriu sua promessa de se tornar campeão dos médios após uma guerra brutal de cinco rounds com Sean Strickland para encerrar o UFC 297 na noite de sábado no Canadá.

Misturando quedas com uma estratégia inteligente em pé, du Plessis chegou a pressionar o sempre agressivo Strickland durante muitas das maiores trocas da luta. Ele abriu um par de cortes que fizeram sangue escorrer pelo rosto de Stricklands, com du Plessis também fazendo o possível para não deixar um soco masturbá-lo rodada após rodada.

Foi uma disputa acirrada durante todos os 25 minutos, mas no final dois juízes marcaram a luta por 48-47 para du Plessis, com o terceiro árbitro fazendo 48-47 para Strickland. Isso ainda foi suficiente para du Plessis ser aprovado por decisão dividida ao se tornar o novo campeão, encerrando o breve reinado de Strickland no topo da divisão até 185 libras.

“Sinceramente, pensei que com as quedas, garanti em todos os assaltos”, disse du Plessis sobre seu desempenho. “Pude sentir que foi uma luta acirrada. Eu senti que ele se levanta muito bem. Achei que as três primeiras rodadas foram de dar e receber, mas as duas últimas eu conheço. Eu estive lá nas rodadas quatro e cinco. Quem disse que esse cara não é um lutador de cinco rounds?

“Ele tem um golpe super, super forte. Parece que alguém bate em você com uma pedra. Era imperativo que eu o fizesse retroceder. Se eu estiver pressionando com esse físico, prometo que você vai se cansar. Sean Strickland, você disse até a morte, tentei matá-lo aqui esta noite, não consegui, mas você é um homem incrível. Obrigado por trazer o melhor de mim. Foi uma honra dividir a jaula com você.”

No início da luta, Strickland seguiu o plano de jogo com um jab de chumbo que o ajudou a conquistar o cinturão enquanto ele controlava os chutes do desafiante e depois avançava sobre du Plessis. Strickland também deu um chute frontal no estômago que manteve du Plessis à distância.

Enquanto du Plessis carregava seus socos, o estilo de morte de Strickland por mil cortes nunca vacilou enquanto ele continuava apunhalando com a esquerda e depois seguindo com a mão direita atrás dela. Enquanto procurava uma maneira de entrar, du Plessis começou a cavar até o corpo e depois subiu até a cabeça, o que lhe permitiu abrir um corte no lado direito do rosto de Strickland.

Ele também conseguiu outra queda, mas Strickland se libertou para reiniciar no centro da jaula.

Enquanto os lutadores recuavam para seus cantos no final do segundo round, du Plessis teve um inchaço significativo começando a se formar em seu olho esquerdo como resultado dos constantes socos vindos de Strickland.

Isso não o impediu de seguir em frente e ficar mais agressivo com sua produção ofensiva em Strickland. O único problema era que du Plessis estava errando muito mais do que acertando o alvo, com Strickland ainda dando o mesmo golpe repetitivo em seu rosto.

No início do quarto round, du Plessis realmente afirmou que deveria aplicar pressão, desferindo um grande soco overhand em Strickland em várias ocasiões. Durante uma troca, du Plessis conseguiu acertar um cotovelo interno oportuno que abriu outro corte na cabeça de Strickland, com sangue escorrendo imediatamente pelos olhos.

Strickland tentou continuamente limpar o sangue e ficou claro que sua visão estava prejudicada. Isso levou à queda de du Plessis, que variava seus ataques e nunca dava a Strickland um momento para respirar.

Enquanto Strickland se preparava para o quinto e último round, seu técnico Eric Nicksick implorou que ele desse tudo que restava no tanque porque a luta estava começando a escapar. O discurso motivacional valeu a pena com Strickland se mostrando mais ativo, acertando aquele soco na cara de du Plessis e depois rebatendo as quedas contra ele.

Strickland também acertou duas mãos direitas rígidas atrás de seu soco que atingiu du Plessis na lateral de sua cabeça. O americano realmente começou a atacar com o tempo se esgotando enquanto continuava jogando bombas com du Plessis fazendo exatamente o mesmo e nunca cedendo um centímetro. Foi um final emocionante para uma batalha de ida e volta ao longo de cinco rodadas.

Os placares poderiam facilmente ter ido para qualquer lado, mas foi du Plessis quem recebeu a aprovação, com Strickland dando os parabéns na esperança de que eles pudessem voltar atrás um dia em breve.

“Eu liguei desde o primeiro dia, seria uma guerra de merda”, disse Strickland. “Tiramos o chapéu para o novo campeão. Porra, foi uma maldita guerra. Sou salgado e vou dizer que ganhei, mas talvez esteja sendo um idiota. Vamos voltar atrás, parabéns campeão, você é o cara.”

Resta saber se a revanche acontecerá, mas por enquanto parece que du Plessis está pronto para reacender uma rivalidade que deveria servir como sua luta pelo título no ano passado.

“Israel Adesanya, volte ao UFC para acertarmos as contas”, gritou du Plessis ao se dirigir ao ex-campeão dos médios.

Dada a desavença entre os dois, pode ser um dia fácil de matchmaking no UFC com du Plessis pronto para lutar contra Adesanya mais cedo ou mais tarde e talvez Strickland esteja esperando nos bastidores.