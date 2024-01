Dricus du Plessis: Israel Adesanya no UFC 300 ‘parece incrível’, zomba Khamzat Chimaev

Enquanto estava sentado na frente dos repórteres, o campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis, brincou sobre sua aparência após uma dura vitória pelo título sobre Sean Strickland no UFC 297.

“Um pouco de dano? Você se lembra de como eu era bonito antes dessa luta? ele respondeu quando questionado sobre os caroços em seu rosto e quando poderia retornar. “Eu pareço uma couve-flor agora. Mas sim, estou muito machucado agora.”

Uma das questões mais urgentes provenientes da vitória de du Plessis era, naturalmente, quem seria o próximo, e o sul-africano deixou isso claro ao chamar o ex-campeão Israel Adesanya.

Du Plessis declarou interesse em dar uma reviravolta rápida para lutar no card banner do UFC 300 no dia 13 de abril. Depois de cinco rounds, ele parecia pouco entusiasmado com a realidade dessa ideia.

“Estou pronto para outra rodada se eles quiserem ir”, disse du Plessis. “Sim, não quero definir um cronograma, mas o UFC 300 parece incrível.”

Du Plessis x Adesanya era a luta na mente dos fãs do UFC antes de Strickland ocupar o lugar do sul-africano no UFC 293 e acabar conquistando o título. Adesanya posteriormente anunciou sua intenção de fazer uma pausa no esporte.

Ultimamente, Adesanya tem provocado um retorno, porém, e du Plessis parece ansioso para fazer a luta acontecer. Mas apesar da base amarga da sua rivalidade, um debate racialmente carregado sobre quem era o “verdadeiro” campeão africano, o novo campeão disse que não está a acertar contas.

“Não é nada pessoal”, disse ele. “Não é nada pessoal. Essa é apenas a luta que os fãs querem ver. Quero lutar na melhor competição. Vou lutar com muitos caras, mas os fãs querem ver Israel Adesanya x Dricus du Plessis. Há muito hype que já foi construído sobre isso.

“Se os fãs, de alguma forma, eles começarem a recuar e os fãs realmente não quiserem ver Adesanya, nós não fazemos essa luta. Está tudo bem para mim. Eu não me importo com quem é. Mas essa é apenas a luta que está na minha cabeça que acho que as pessoas querem ver e que deixaria muita gente animada.”

O confronto com Adesanya faz muito mais sentido para du Plessis do que outros pesos médios do elenco, como Khamzat Chimaev, que imediatamente tuitou sobre o novo campeão. Chimaev estreou com sucesso na categoria até 185 libras no ano passado com uma vitória sobre o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman.

Questionado sobre o tweet de Chimaev aparentemente convocando du Plessis para o UFC 300, o novo campeão zombou da ideia.

“Sim, mas ele disse isso a Jon Jones”, respondeu du Plessis quando questionado sobre os tweets de Chimaev. “Quem leva esse cara a sério?”

Com o cinto recentemente enrolado na cintura, todos deveriam levar du Plessis a sério. Na preparação para a luta, havia dúvidas de que ele conseguiria aguentar cinco rounds na luta pelo título, devido aos problemas anteriores, pré-cirúrgicos, para obter oxigênio suficiente. Com uma correção no nariz e vitórias sobre um antigo e atual campeão, ele disse que não deveria haver dúvidas de que está entre a elite.

“Espero que meu cardio seja uma discussão do passado”, disse ele. “Se não, continue duvidando, não me importo. Na sua própria morte, é claro.