Dricus du Plessis não se arrepende da conversa fiada de Sean Strickland: ‘Sr. A Moral Compass não decide onde está a linha’

Dricus du Plessis não se arrepende de seu papel na desavença que se desenvolveu com Sean Strickland.

Neste sábado, du Plessis desafia Strickland pelo título dos médios na luta principal do UFC 297. Inicialmente, os dois homens não tinham muito a dizer um sobre o outro, mas as coisas tomaram um rumo dramático no último mês após uma imprensa acalorada. conferência em dezembro, que se transformou em uma briga acirrada enquanto estava na jaula no UFC 296. Após o incidente, alguns se perguntaram se a conversa fiada entre os dois foi longe demais, mas du Plessis não acredita.

“Não me arrependo de nada”, disse du Plessis na segunda-feira A hora do MMA. “Eu disse o que disse. Ouça, se você está distribuindo, você vai conseguir. Não vou continuar a insistir nisso, mas mantenho o que disse. Eu não brinquei com isso. O que aconteceu foi um fato. Eu afirmei o fato. Ele brincou sobre isso, em entrevistas anteriores. Não brinquei com isso, expus os fatos. Obviamente, isso teve um efeito enorme sobre ele. Não vou insistir nisso porque não é necessário. Consegui os resultados que queria. Não preciso martelar uma coisa.

“Obviamente, é terrível que isso tenha acontecido com ele, mas aconteceu. Não projete nos outros o que você não quer que aconteça com você. É assim que as coisas são. Ele me desrespeitou, desrespeitou meu treinador, e não vou deixar isso passar. Então pegue isso e agora estamos em uma página limpa. Nós recomeçamos. É estritamente comercial. Nada é pessoal. Não tenho animosidade em relação a ele. Eu disse o que disse, o que aconteceu, aconteceu, não há animosidade, pelo menos da minha parte. Estou aqui para fazer meus negócios. Estou aqui para vencer uma luta.”

Enquanto du Plessis e Strickland trocavam farpas na conferência de imprensa, as coisas pioraram quando o lutador sul-africano fez comentários incendiários sobre o trauma de infância de Strickland, disse que iria “dar uma surra” em Strickland pior do que seu pai costumava fazer, estabelecendo o campeão dos médios fora. Numa entrevista no início deste ano, Strickland contou esse trauma de infância, alegando que “há algumas coisas que estão fora dos limites” quando se trata de conversa fiada, mas du Plessis argumenta que isto é pura hipocrisia.

“Ele tinha muito a dizer sobre Khalil Rountree e disse como Khalil é um homem fraco por chorar”, disse du Plessis. “Ele fez exatamente a mesma coisa, só que em um palco maior. Não estou falando da esposa de alguém. Presumo que porque ele tem alguém em sua vida agora, isso se tornou uma coisa. Ele não se importou com a esposa de Ian Garry quando disse o que disse. Não era função dele dizer nada, mas tanto faz.

“Ele é um personagem engraçado. Na verdade, eu gosto bastante dele. A hipocrisia foi o que me fez – essa era a única área em que as pessoas podiam perder o respeito por Sean Strickland, porque ele sempre é ele mesmo, assumidamente. Mas assim que ele pegou seu próprio remédio, assim que ele recebeu pela primeira vez, quando peguei o microfone, nós o vimos recuar e tentar tocar para ter simpatia. Ele queria simpatia. Ele estava agindo como se tivesse aquela mentalidade de vítima imediatamente. Você não pode fazer isso se disser as coisas que diz. Falando sobre pessoas que não conseguem desviar dos ônibus de um lutador que morreu. Isso não é exagero? Você, Sr. Bússola Moral, não decide onde fica o limite. Ele não tem o direito de decidir onde fica essa linha. Agora, de repente, a linha está onde ele quer que esteja? Não, eu não penso assim.”

E da mesma forma, du Plessis diz que é por isso que nunca ficou chateado com o ataque de Strickland no meio da multidão no UFC 296: porque ele estava pedindo por isso.

“Obviamente, as coisas funcionam de forma um pouco diferente nos Estados Unidos e na África do Sul”, disse du Plessis. “Na África do Sul, é uma boa e velha noite de sexta-feira. E nem mesmo muito bom. As pessoas ficariam muito decepcionadas se essa fosse a briga que viram em um bar.

“Nunca me ocorreu [to press charges]. Viva pela espada, morra pela espada. Se você está procurando encrenca e consegue, não chore com a mamãe e procure abrir um caso ou processar alguém. Se você está procurando encrenca e consegue, a cama é sua, você fez isso.”

Nesta semana, Strickland acredita que as coisas podem ser um pouco menos explosivas do que alguns esperam. Ele e Strickland terão outra coletiva de imprensa pré-luta e alguns confrontos, mas du Plessis diz que sua energia está diferente esta semana, já que ele é todo profissional.

“Estarei pronto para tudo o que ele tentar comigo”, disse du Plessis. “Quando vou a essas coletivas de imprensa, nunca planejo: ‘Ah, vou dizer isso, dizer aquilo!’ Esse não é o caminho. Está no local. Acho que vai ser bem mais civilizado, mas talvez ele saia com armas em punho, quem sabe? Mas acho que será muito mais civilizado porque, na minha opinião, aquela primeira conferência de imprensa foi uma brincadeira. Isso era eu me divertindo muito. Não estou mais nessa zona. Estou na zona de luta agora. Estou pronto para ir. Estou aqui para ganhar um título mundial. Não estou aqui para fazer piadas. Estou aqui para ser campeão mundial.”

O UFC 297 acontece neste sábado, na Scotiabank Arena, em Toronto.