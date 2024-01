Dricus du Plessis reage à ameaça de Sean Strickland de esfaqueá-lo, revela o que o campeão do UFC disse a ele no DM’s

Dricus du Plessis não parece muito preocupado com um possível esfaqueamento antes de sua luta no UFC 297.

Antes do confronto de sábado, o atual campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, alertou Du Plessis para evitar qualquer conversa fiada relacionada ao trauma que sofreu quando criança. Na verdade, Strickland chegou a ameaçar “Eu vou te esfaquear” se isso realmente acontecer.

Em resposta, du Plessis só conseguiu sorrir e rir do comentário, mas está claro que ele não está perdendo o sono por causa de um possível ataque antes da luta.

“Não sei, isso é muito intenso”, disse du Plessis durante o media day do UFC 297. “Não conheço a legislação por aqui, mas parece que o Team Strickland precisa verificar seu garoto.

“Quando aconteceu tudo isso, onde ele disse ‘se você fizer isso de novo’, ele disse que me mataria. Ele não disse me esfaquear. Quando ele disse matar, eu disse OK, você provavelmente vai atirar em mim então. Quando vi uma faca, pensei não, isso não vai funcionar. Você não vai me tocar com essa faca. Vou nocautear você antes que você me esfaqueie.

Strickland também afirmou que estava disposto a sacrificar a luta se isso fosse necessário para ir atrás de du Plessis caso ele cruzasse a linha. Por mais que duvide que Strickland realmente tente esfaqueá-lo, du Plessis admite que havia alguma preocupação de que seu oponente pudesse torpedear a luta apenas para que eles não tivessem que se enfrentar no octógono no UFC 297.

“Estou com medo que ele se auto-sabote essa luta? Claro. Isso é algo em que pensei”, disse du Plessis. “Talvez tentando de tudo para sair dessa, mas não, para mim agora, a última coletiva de imprensa foi uma vitória no microfone. Isso foi vencer com Sean Strickland em seu próprio jogo. Neste momento, nesta semana em que estamos, não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para ser o campeão mundial dos médios. Meu foco é lutar, não fazer piadas.

“Fazer a multidão rir, não é por isso que estou aqui. Eu já venci essa batalha. Essa batalha está vencida. Neste momento, a batalha que precisa ser vencida é aquela que acontecerá no sábado à noite e é aí que minha mente está.”

Após o encontro inicial em uma coletiva de imprensa para promover a luta, Strickland realmente atacou du Plessis no meio da multidão com ambos presentes no UFC 296 em Las Vegas.

Strickland revelou mais tarde que enviou a du Plessis uma mensagem direta no Twitter para abordar a altercação, bem como a conversa desagradável entre eles.

Por sua vez, du Plessis confirmou a troca nas redes sociais, embora nunca tenha planejado abordá-la publicamente até que Strickland repentinamente começou a falar sobre isso.

“[The message] disse algo como ‘escute, foi isso que aconteceu, sinto muito pelo que disse sobre o seu treinador e você, mas se houver alguma coisa que esteja ultrapassando os limites e escute, nós vendemos uma luta e tudo mais, mas se houver alguma coisa fora de linha que eu disse que você quer que eu recue, peço desculpas, vou até retirar o que disse. Vou remover as postagens’”, revelou du Plessis.

“Eu sinto que esta não é uma grande jogada, mas ele tocou no assunto. Eu nunca teria contado isso à mídia. Isso aconteceu há cinco semanas. Não quero expor um homem dessa forma. Não é meu estilo. Na verdade, fiquei surpreso que ele tenha tornado público que me enviou uma mensagem porque eu não queria denunciá-lo sobre isso.

No que diz respeito aos golpes baixos contínuos, du Plessis confirma que respondeu a Strickland e prometeu que não iria trazer à tona o seu trauma de infância novamente.

Dito isto, du Plessis ainda não se importa muito com o que Strickland diz a ele – privada ou publicamente.

“Ele disse que se houvesse algo que ele não deveria dizer, ele iria se deitar, mas se eu mencionasse alguma coisa sobre sua infância novamente, ele disse: ‘Eu vou matar você e arruinar sua vida e a minha antes de entrarmos na jaula’. algo assim”, disse du Plessis. “Essas são exatamente as palavras dele. Então eu estou bem, pobre rapaz. Isto parece sério. Eu me sinto mal por ele. Eu apenas respondi e disse ‘ouça, não há nada que você possa dizer que tenha qualquer efeito sobre mim. Ficar louco.’

“Não há nada que ele possa dizer que possa me irritar. Sou o lutador mentalmente mais forte do mundo, e eu disse a ele, você pode literalmente dizer o que quiser, tudo é justo no amor e na guerra. Mas não vou falar mais nada sobre sua infância, legal. Foi assim que aconteceu.”