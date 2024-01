Dricus du Plessis reage à entrevista emocionante de Sean Strickland: ‘Você é apenas um hipócrita’

Dricus du Plessis não se comoveu com os comentários de Sean Strickland desde o confronto na conferência de imprensa.

Os dois pesos médios causaram bastante comoção antes do encontro em 20 de janeiro no UFC 297 pelo título dos médios do UFC de Strickland. Du Plessis e Strickland quase brigaram em seu primeiro confronto cara a cara, quando o candidato sul-africano invocou o trauma de infância de Strickland e prometeu: “Você acha que seu pai deu uma surra em você? Seu pai não quer saber de mim… todas as memórias de infância que você tem vão voltar quando eu estiver lá com você. Um dia depois, as tensões aumentaram ainda mais quando Strickland saltou sobre uma fileira de assentos na T-Mobile Arena para atacar du Plessis em uma cena caótica no UFC 296.

Strickland finalmente abordou a situação em uma entrevista emocionante no Este fim de semana passado com Theo Von. O campeão do UFC contou entre lágrimas os horríveis abusos que sofreu quando criança e condenou du Plessis por comentários que ele achava que deveriam estar “fora dos limites”.

Du Plessis respondeu sexta-feira em entrevista ao MMA On Point.

“Eu não assisti [Strickland’s comments] e acho que não vou”, disse du Plessis. “Assistir um homem adulto chorar em uma entrevista não é realmente o meu material de relógio que eu vou e assisto. Mas é isso é o que é. Estou feliz que ele chorou e conseguiu sair. Espero que seja o fim disso.

“Acho que damos a ele muito mais crédito do que ele merece em termos de mentalidade. Acho que ele não pensa em nada. Acho que ele vai lá e luta, ele luta do jeito que Sean Strickland luta. Ele sempre fez isso e é um lutador incrível. Tenho muito respeito por ele como lutador. Eu acho ele incrível. Eu acho que ele é um hipócrita? Cem por cento. Cem por cento. Obviamente, o trauma de infância é algo que você não pode evitar, mas se você sabe como é ser aquele que sofre esse trauma, não o inflija aos outros, porque é exatamente isso que ele faz. Então, sim, me sinto mal por ele e não acho que nenhuma criança mereça isso, nunca.”

Strickland, 32 anos, foi aberto sobre o suposto abuso que sofreu quando criança. Ele disse que muitas vezes temia que seu pai matasse sua mãe e contou um incidente em que chamou a polícia depois que seu pai supostamente atacou sua mãe enquanto Strickland se escondia debaixo da cama no mesmo quarto. Ao relembrar seu trauma passado com Von, Strickland, choroso, teve que fazer várias pausas para se recompor antes de continuar com a entrevista.

O campeão dos médios do UFC não teve vergonha de atacar outros lutadores no passado, então du Plessis indicou que não tem remorso por dar a Strickland o que ele acredita ser uma amostra do próprio remédio do americano.

“Se você for atrás de outras pessoas, eventualmente elas virão atrás de você”, disse du Plessis. “E acho que ele está acostumado a ser o valentão e não está acostumado a ser intimidado. Mas não preciso insistir nisso. Já ganhei aquela luta, ganhei aquela coletiva de imprensa. Não quero continuar martelando na mesma coisa. Sim, ele chorou no podcast de Theo Von. Acho que foi terrível e, como eu disse, nenhuma criança merece isso. Nenhuma criança merece passar por isso. Mas se você quiser distribuir, é melhor aceitar. E como eu disse, tenho um respeito louco por ele como lutador, até como pessoa. Ele sempre foi um cara honesto. Até o fato de ele ter tentado brigar comigo no meio da multidão, era porque ele era um homem.

“O que estou dizendo é que se você quer distribuir, seja capaz de aguentar, cara, ou você é apenas um hipócrita. Você não merecia isso quando criança, mas como homem adulto, você distribui tudo e vai conseguir. É assim que o mundo funciona, infelizmente. E como eu disse, com essa mentalidade para essa luta, acho que ele vai sair e lutar do jeito que o Sean Strickland luta. Minha mentalidade, eu não me importo com ele. Eu me preocupo comigo, com o que faço, com o que vou fazer, e isso é ser campeão mundial.

“Se ele está com raiva ou não, ele tem motivação – vejo todo mundo falando sobre Sean Strickland ter músculos agora”, continuou du Plessis. “Bem, bem-vindo a ser um profissional. Eu tive isso durante toda a minha carreira. Legal, você tem abdômen pela primeira vez, estou muito feliz por você. Mas é assim que você deve ser como atleta profissional. Bom trabalho. Estou muito feliz por poder motivar você a fazer alguns abdominais. Mas isso não me incomoda. Boa sorte com esses abdominais, tenho lutado com os meus há anos.”

Os comentários de Du Plessis na coletiva de imprensa inicial vieram apenas um dia depois de Colby Covington atrair a ira de Leon Edwards ao insultar seu falecido pai antes do UFC 296. Desde então, muitos relacionaram as duas situações e questionaram onde deveria estar a linha pré- lute contra a conversa fiada, mas du Plessis não acredita que a comparação seja justa.

“Eu não concordo com o que Colby fez. Falar sobre a família morta de alguém é 100% ultrapassar os limites, 100%”, disse du Plessis.

“Não é algo para ser encarado levianamente e, definitivamente, não é algo para se brincar. Agora, quando eu disse o que disse sobre Sean Strickland, não brinquei com isso. Eu falei a verdade, porque ele tem falado muito abertamente sobre isso. Ele falou sobre isso. Ele estava fazendo piadas sobre isso. Eu nunca estava brincando sobre isso. Acabei de declarar fatos. Eu nunca brinquei sobre isso, nem uma vez.”

O UFC 297 acontece na Scotiabank Arena, em Toronto. Strickland e du Plessus se enfrentam em um confronto de cinco rounds pelo campeonato no evento principal.