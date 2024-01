Dricus du Plessis x Sean Strickland UFC 297 placar

O placar Dricus du Plessis x Sean Strickland do UFC 297 mostra como os três juízes marcaram a luta principal extremamente acirrada na noite de sábado em Toronto.

Na luta principal, du Plessis venceu Strickland por 48-47, 47-48, 48-47 para se tornar o novo campeão dos médios do UFC.

Os juízes Derek Cleary e Eric Colon marcaram a luta para du Plessis, dando-lhe os rounds 2, 3 e 4. O juiz Sal D’Amato deu a luta para Strickland, dando-lhe os rounds 1, 3 e 5.

Du Plessis já venceu sete lutas consecutivas no UFC e nove no total. Ele também estragou a primeira defesa de título de Strickland depois de ganhar o cinturão de Israel Adesanya por decisão unânime no UFC 293, em setembro passado.

Após a vitória, du Plessis convocou o rival Adesanya para sua próxima luta.