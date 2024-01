Dua Lipa beija Callum Turner durante noite de sushi

Dua Lipa está pronta para divulgar oficialmente seu novo namorado – porque ela o levou a um dos locais mais fotografados de Los Angeles e ficou com o cara na frente das câmeras.

A cantora foi ao Sushi Park no WeHo na noite de terça-feira com ninguém menos que Callum Turner – o ator britânico com quem ela tem saído muito ultimamente. Bem, toda a especulação sobre eles serem uma coisa estava absolutamente correta… porque eles selaram o acordo com um beijo.

O novo casal era todo sorrisos ao sair do local… e bem no momento em que atravessavam a famosa passarela, DL e CT pararam para se beijar um pouco – exibindo um grande PDA.

Como dissemos… este é um local que as celebridades fazem sucesso o tempo todo em Los Angeles, especialmente se querem ser vistas. Então, o fato de Dua ter trazido Callum até aqui diz muito… e é apenas a próxima progressão natural de como as coisas têm acontecido para eles na semana passada.



11/01/24 TMZ. com

Lembre-se, tudo começou com um vídeo que o TMZ conseguiu que mostrava os dois dançando lentamente em uma festa depois para seu programa da Apple TV… e não muito depois, eles fomos jantar juntos.

À primeira vista, parecia que Dua e Callum perceberam que o gato estava fora do saco … e eles decidiram acabar logo com isso e sair como um item. O passeio deles no início desta semana não foi a prova definitiva de um relacionamento – mas esse encontro de sushi certamente é.