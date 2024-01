Dua Lipa confirma rumores de namoro depois de ser vista com Callum Turner em público pela primeira vez

Dua Lipa oficialmente não está mais solteira depois de sair para jantar com seu novo namorado Callum Turner.

O Britânico-Albanês pop star, 28, veio a público com o ator, que ganhou uma indicação ao BAFTA por seu papel em The Capture, depois que eles se encontraram para um encontro no fim de semana.

O impossível desafio do vestido justo de Dua Lipa no Globo de Ouro

Torneiro, 33 anos, teve que aparecer em um evento de perguntas e respostas no Aero Theatre em Santa Monica, Califórnia, na noite de domingo. E ele foi acompanhado no evento de imprensa por Lipa, que se encontrou com seu novo namorado para jantar.

A cantora de “Houdini” estava toda sorrisos ao deixar o evento para a imprensa ao lado de sua equipe e parecia encantada após se unir a Turner.

O casal optou por jantar no R+D Kitchen em Santa Monica ao lado de um grupo de amigos. Apesar de ter companhia, Lipa e Turner não tiveram medo de levar o PDA enquanto se aconchegavam um ao lado do outro em uma cabine, onde jantavam uma seleção de pratos e coquetéis.

Dua Lipa despreza afterparty

O clima foi diferente quando a dupla apareceu na frente dos fotógrafos, que esperavam do lado de fora do restaurante. Ainda assim, a dupla não fez nenhuma tentativa de esconder sua conexão.

Torneiro, que atualmente aparece em duas grandes produções de Hollywood, vestido casualmente com uma calça cargo e um suéter cinza grosso.

Dois optou por um look chique, com o vencedor do Grammy escolhendo uma camisa de colarinho branco com babados, casaco preto longo e calça bege. Ela complementou seu visual com um par de brincos grossos, sapatos combinando e uma pequena bolsa.

Em vez de comparecer às festividades pós-festa do Critics Choice Awards, ela decidiu passar a noite com T.urna e não parecia se arrepender da escolha, com imagens mostrando-a sorrindo e rindo.

Não faz muito tempo que Lipa se separou do diretor de cinema francês Romain Gavras, 48, depois de se separarem no final de 2023.

Embora não tenha demorado muito para encontrar um novo interesse amoroso, Page Six cita uma fonte dizendo que ela e Turner “não poderiam estar mais felizes” juntos – enquanto enfatiza que o romance deles ainda está nos estágios iniciais.