Dua Lipa dança lentamente com Mystery Man na festa de estreia de ‘Masters of the Air’

Dua Lipa parece ter um novo interesse amoroso – pelo menos é o que parece nesta dança lenta que ela compartilhou com este garanhão… cuja identidade pode não ser tão misteriosa.

O TMZ obteve um vídeo da estrela pop britânica em uma festa em Los Angeles na noite de quarta-feira – onde uma festa privada estava sendo realizada para comemorar a estreia de “Masters of the Air”. É uma nova série limitada da Apple… e tem muitas grandes estrelas, incluindo Austin Mordomoetc.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Não está claro por que Dua estava lá – ela não tem nenhum vínculo oficial com este show, pelo que sabemos – mas ela estava no centro da festa que estava acontecendo em Avra ​​​​em Bev Hills… o entrada dos fundos que estava ligeiramente aberta, levando a uma sala onde Dua podia ser vista se aconchegando com um cara… e dançando lentamente a noite toda, ainda que brevemente.

Eles estão balançando aqui apenas um pouco – e em um ponto… até parece que ela pode ter ido dar um beijo, embora seja difícil ter certeza. Com certeza parece romântico, no entanto.

No clipe, você nunca vê o rosto do cara – mas ele está vestindo um terno escuro… e dizem que pode ter sido um ator do programa ‘MOTA’ – ou seja, um colega britânico Callum Turner.

Ele também estava obviamente na estreia… e seu traje certamente parece combinar.

Novamente, isso é meio estranho – mas o traje todo preto de Callum certamente se parece com o nosso homem misterioso aqui … especialmente com o colarinho branco aparecendo quando ele e Dua eventualmente voltam para a festa. Devemos observar… DL está solteiro recentemente (de novo).

Ela estava namorando diretor Romain Gavras no ano passado, mas eles supostamente se separaram no mês passado.

Se isso for verdade, então ela certamente estaria no mercado… e CT é um solteiro elegível como ator promissor. Claro, a dança deles também pode ser um grande barulho por nada… mas é interessante que eles estejam todos abraçados aqui do jeito que estão.

De qualquer forma, Dua finalmente saiu da festa pela mesma entrada dos fundos… e ela estava sendo seguida por outro cara misterioso – porém, diferente daquele com quem ela estava dançando… parece ser apenas um amigo dela. Ela com certeza quer se divertir… sorrindo de orelha a orelha.