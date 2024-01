Dua Lipa parece confirmar relacionamento com Callum Turner após dança lenta

Dua Lipa foram pegos balançando com um ator britânico bonitão na semana passada – algo que eles aparentemente estavam tentando fazer em segredo – mas agora que o gato saiu da bolsa … eles também.

A popstar chegou à cidade no domingo à noite em Los Angeles com ninguém menos que Callum Turner – o mesmo cara com quem ela foi vista dançando lentamente na quarta-feira em uma festa pós-festa do novo show do cara na Apple, ‘Masters of the Air’.



11/01/24 TMZ. com

O TMZ obteve um vídeo de Dua e Callum olhando profundamente nos olhos um do outro naquela noite através de uma fresta em uma das portas de saída – o que certamente parecia indicar que eles eram um casal.

Claro, depois que isso foi divulgado… todo mundo começou a perguntar o óbvio… vocês estão namorando???

Agora, alguns dias depois, parece que DL e CT estão respondendo a essa pergunta com um passeio público no R+D Kitchen em Santa Monica – onde comeram com amigos… e saíram do restaurante juntos, lado a lado , sem tentar esconder nada.

Não há nenhum PDA aqui entre Dua e Callum … mas você certamente pode dizer que eles estão rolando juntos – e à primeira vista, parece que eles estão confirmando que estão namorando.



ANTECEDENTES

Lembre-se, Callum foi questionado diretamente sobre isso durante a noite inicial em questão – mas ele não disse nada sobre a coisa toda… não indicando um ou outro se a dança deles era romântica.

Às vezes, o que você vê é o que você obtém… e neste caso, parece que temos um novo casal. Dua supostamente se separou de seu último namorado diretor de cinema, Romain Garvas, no mês passado.