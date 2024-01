Dustin Poirier x Benoit Saint Denis definido para o co-evento principal de cinco rounds no UFC 299

Dustin Poirier faz seu tão esperado retorno à ação quando enfrenta a estrela em ascensão Benoit Saint Denis no co-evento principal de cinco rounds do UFC 299, em 9 de março, em Miami.

CEO do UFC, Dana White anunciou o emparelhamento na noite de domingo ao mesmo tempo que revelou que os dois lutadores pediram uma luta de cinco rounds, então ele atendeu ao pedido.

Poirier faz sua primeira aparição desde que sofreu uma derrota por nocaute na cabeça para Justin Gaethje em julho passado, o que o colocou com 4-2 no geral em suas últimas seis lutas. Claro, Poirier conquistou duas vitórias sobre Conor McGregor em 2021 e depois finalizou Michael Chandler, mas ficou aquém na oportunidade de lutar pelo título para Charles Oliveira.

Agora, o ex-campeão interino de 34 anos tenta voltar aos trilhos enquanto enfrenta um dos maiores prospectos de toda a divisão até 155 libras.

Após uma derrota em sua estreia no octógono em 2021, Saint Denis está invicto com cinco vitórias consecutivas, sem que nenhum oponente tenha passado do segundo round. Mais recentemente, Saint Denis derrotou Matt Frevola com um violento nocaute na cabeça no UFC 295, que lhe rendeu o bônus de Performance da Noite.

Agora o Saint Denis dá um passo decisivo na competição ao enfrentar um dos veteranos mais consagrados do peso leve.

Poirier x Saint Denis serve como co-luta principal com o campeão peso galo Sean O’Malley defendendo seu título contra Marlon “Chito” Vera na atração principal em março.