Dwayne Johnson entra para o novo conselho da WWE e assume a propriedade de ‘The Rock’

Definitivamente podemos sentir o cheiro do que A rocha está cozinhando agora – o cara preparou um suflê de magnata … porque ele agora está no novo conselho da WWE e tem direitos exclusivos sobre seu nome artístico.

Dwayne Johnson foi anunciado como o mais novo membro do conselho de administração da TKO – que agora possui a WWE e o UFC como uma nova entidade centralizada. Como um dos mandantes da organização, DJ não só terá algum poder executivo de tomada de decisão… mas também outras vantagens.

Para começar, ele está recebendo algumas opções de ações – avaliadas em US$ 30 milhões e que serão adquiridas com o tempo. Mais importante ainda, ele está recebendo a marca registrada completa de ‘The Rock’… que ele passou por praticamente toda a sua carreira, desde quando ele estava no ringue.