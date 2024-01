Dwayne Johnson se junta ao conselho de administração da TKO Group Holdings e assume a propriedade do nome ‘The Rock’

Dwayne Johnson pode definitivamente sentir o cheiro do que o UFC e a WWE estão cozinhando.

O ex-lutador profissional que virou ator de Hollywood juntou-se ao conselho de administração da TKO Group Holdings depois de manter um forte relacionamento com a WWE e o UFC ao longo dos anos. Johnson também é cliente de longa data representado pela agência de talentos Endeavor, empresa-mãe da TKO Group Holdings.

Como parte do acordo para ingressar no conselho de administração, Johnson também ganha propriedade total sobre o nome “The Rock”, apelido que ele adotou durante sua ascensão à fama como uma das maiores estrelas do elenco da WWE.

“Meu avô, o Alto Chefe Peter Maivia, e meu pai, Rocky ‘Soulman’ Johnson, nunca teriam pensado que esse dia chegaria”, disse Johnson em um comunicado à imprensa. “É por isso que me sinto muito honrado por ter um lugar à mesa que tem décadas de história e legado familiar para mim. Uma mesa que minha família ajudou a construir. Estar no Conselho de Administração do TKO e assumir total propriedade do meu nome, ‘The Rock’, não é apenas sem precedentes, mas incrivelmente inspirador, pois minha vida louca está se completando.

“No fundo, sou um construtor que constrói e serve as pessoas, e Ari [Emanuel] está construindo algo que realmente muda o jogo. Estou muito motivado para ajudar a continuar a expandir globalmente nossos negócios de TKO, WWE e UFC como líderes mundiais em esportes e entretenimento – ao mesmo tempo em que represento com orgulho tantos atletas e artistas fenomenais que aparecem todos os dias trabalhando duro com seus próprios duas mãos para realizar seus sonhos e entregar ao nosso público. Eu estive lá, ainda estou lá e isto é para eles.”

A adição de Johnson ao conselho de administração da TKO, juntamente com a nomeação de Brad Kaywell – cofundador do Groupon e também da Uptake Technologies – aumenta o conselho de 11 para 13 membros.

Apesar de ter passado a atuar em tempo integral, Johnson também se tornou um empresário nos últimos anos, construindo suas produções Seven Bucks – um estúdio que ele fundou com sua ex-esposa Dani Garcia – além de se tornar proprietário do United Football. Liga.

Talvez a maior parte do acordo para Johnson seja ganhar a propriedade do nome “The Rock”, que anteriormente era propriedade da WWE. O nome foi adotado por seu pai Rocky Johnson, que foi o primeiro campeão negro na WWE ao lado do parceiro de tag team Tony Atlas.

Com a propriedade do nome “The Rock”, Johnson também celebrou um acordo de serviço e merchandising com a WWE para “serviços promocionais, de licenciamento e outros”. Johnson também apareceu recentemente na programação da WWE com rumores de que ele se apresentará na WrestleMania, que continua sendo o principal evento da empresa todos os anos.