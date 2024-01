Dwayne ‘The Rock’ Johnson entrega um anel ao vivo para Molly Qerim

Dwayne The Rock Johnson discutiu vários tópicos no First Take da ESPN, incluindo uma possível luta na WrestleMania, ser pai de uma menina e oferecer previsões para os jogos do campeonato AFC e NFC.

The Rock explica porque nenhum sentimento se compara à correria da WWE

A conversa mudou para moda quando o anfitrião Molly Qerim elogiou o anel mindinho vintage de Johnson, identificado como um anel de prata esterlina David Yurman Empire Signet com diamantes negros.

Johnson confirmou o status vintage do anel e expressou seu significado, observando que o reconhecimento de Qerim significou muito para ele. Num gesto surpreendente, Johnson se ofereceu para presentear o anel Karim.

“Fui muito abençoado por entrevistar algumas pessoas incríveis ao longo dos anos, mas há uma energia e luz especiais em The Rock”, escreveu Qerim no Instagram para legendar um vídeo compartilhando o momento.

“Cara durão, mas você pode sentir seu coração. Ele é humilde e vê as pessoas. Não é por acaso que ele é tão bem-sucedido. Grato!”

Uma pessoa generosa

A generosidade de Johnson vai além da moda, já que ele já presenteou uma casa para pessoas promissoras Lutador de MMA Themba Gorimboque revelou ter apenas US$ 7,49 em sua conta bancária antes de uma luta em Las Vegas.

“Esse era o dinheiro que sobrava antes da luta e agora Deus me concedeu uma boa vitória e será uma grande vitória daqui para frente”, escreveu Gorimbo no X em março.

“Se não fosse pelas refeições gratuitas do @ufc que comecei a receber depois que assinei a luta provavelmente estaria cantando uma história diferente.

The Rock, que enfrentou dificuldades financeiras anteriormente, empatizou com a situação de Gorimbo, tendo uma vez caído para os seus últimos sete dólares. Sua produtora, Seven Bucks Production, presta homenagem a esses tempos desafiadores.