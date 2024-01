É MUITO FÁCIL! Aprenda a fazer figurinha no WhatsApp sem baixar aplicativo

WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que conquistou milhões de usuários em todo o mundo. Entre suas muitas funcionalidades, uma das mais populares é a possibilidade de enviar e criar figurinhas personalizadas. No entanto, muitos usuários desconhecem que é possível criar figurinhas no WhatsApp sem a necessidade de baixar aplicativos de terceiros. Neste artigo, vamos mostrar como você pode fazer isso tanto no iPhone quanto no Android.

Criação de Figurinhas no iPhone

Escolha da Foto

O primeiro passo é escolher a foto que será transformada em figurinha. Para isso, acesse a galeria do seu iPhone e selecione a imagem que deseja usar.

Ativação do Live Objects

Depois de escolher a foto, pressione o objeto em destaque na imagem até ativar o recurso Live Objects. Com o item selecionado, clique na opção “Copiar”.

Colagem no WhatsApp

Agora, abra uma conversa no WhatsApp, toque na barra de digitação e selecione a opção “Colar”. O objeto aparecerá em formato de figurinha. Pressione “Enviar” para que a figurinha seja enviada na conversa.

Salvando a Figurinha



Para salvar a figurinha e usá-la posteriormente, toque sobre ela e selecione “Adicionar às favoritas”.

Removendo a Figurinha

Se quiser remover a figurinha, pressione-a e escolha a opção “Apagar”.

Criação de Figurinhas no Android via Web

Iniciando uma Nova Figurinha

Com uma conversa aberta no WhatsApp Web, clique no ícone de “+” e selecione a opção “Nova figurinha”.

Seleção da Imagem

Escolha a imagem que deseja transformar em figurinha no seu computador e clique em “Abrir”.

Edição da Figurinha

Uma ferramenta de edição será aberta no seu computador. Use as arestas e o comando superior para ajustar o tamanho e o posicionamento da imagem.

Personalização da Figurinha

Use as ferramentas do menu superior para adicionar textos, emojis, outros stickers e desenhos sobre a nova figurinha, para personalizá-la.

Envio da Figurinha

Depois de customizar a figurinha, clique no ícone de setinha verde para enviá-la na conversa.

Salvando a Figurinha

Para salvar a figurinha e usá-la posteriormente, clique sobre ela e selecione “Adicionar às favoritas”.

Removendo a Figurinha

Se você não gostou da figurinha, clique na setinha superior e selecione “Apagar” para removê-la do chat.

Criar figurinhas personalizadas no WhatsApp sem a necessidade de baixar um app externo é um processo simples e rápido. Seja no iPhone ou no Android, você pode usar fotos da sua galeria ou imagens do seu computador para criar stickers únicos e divertidos para suas conversas no WhatsApp.

Recentemente, o WhatsApp divulgou uma lista de 41 modelos de smartphones que, a partir de 2024, não suportarão mais as atualizações do app. Incluem marcas populares como Apple, Samsung, LG, Huawei, entre outras. Confira a lista completa:

Marca Modelo Archos 53 Platinum Faea F1 THL W8 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE (1ª geração) LG Ascend LG Enact 2 LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L4 II LG Optimus L5 II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 II LG Optimus L7 Dual Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Mini Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy XCover 2 Sony Xperia M Wiko Cink Five Wiko Darknight ZTE Grand S Flex ZTE Grand X Quad V987 ZTE V956-UMI X2

Consequências e Alternativas

Se o seu smartphone está na lista acima, é importante estar ciente das implicações e começar a pensar em alternativas. Muitos desses modelos de telefones já foram descontinuados e não recebem mais suporte de suas respectivas marcas. Isso torna impossível manter o WhatsApp funcionando nesses dispositivos.