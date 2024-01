Eagles manterão o técnico Sirianni – mas mudanças estão chegando à Filadélfia

Tele 2023 NFL temporada caiu muito abaixo do Filadélfia Eagles‘ padrões altos. Apesar de iniciar a campanha com 10 vitórias em 11 jogos, o defensor NFC campeões estalaram na reta final, terminando a temporada regular com cinco derrotas em seis jogos antes de ser eliminado dos playoffs com uma derrota por 32-9 para o Bucaneiros de Tampa Bay.

O Águias‘a impressionante queda em desgraça colocou em questão o futuro de Nick Siriannimas o técnico principal confirmou na quarta-feira aos repórteres que permanecerá no Filadélfia para consertar o que aflige o Pássaros. Isso incluirá mudanças radicais na equipe técnica, bem como algumas despedidas difíceis aos jogadores veteranos nesta entressafra.

Cox e Kelce poderiam ir embora

Sírios na quarta-feira anunciou que assumirá o comando dos Eagles pela quarta temporada em 2024, mas a equipe dos Eagles do próximo ano pode parecer significativamente diferente graças à agência gratuita.

Fiéis de longa data Fletcher Cox e Jason Kelce ambos poderiam sair devido aos compromissos salariais que poderiam ser necessários para mantê-los. Ambos os jogadores se tornaram lendas da franquia – Cox por suas conquistas como atacante defensivo estrela, Kelce para ele Tudo profissional jogar como Filadélfiaé o centro titular – mas os Eagles estão considerando ser mais jovem e mais barato em ambas as posições.

Final defensivo Brandão Graham, outro Águia de longa data, tem 35 anos e também será agente livre. A franquia tem mais decisões a tomar na sala dos running backs – Rashad Penny e seleção do Pro Bowl D’André Swift estão ambos programados para agência gratuita.

Mudança de coordenadores

Os Eagles demitiram na terça-feira o coordenador ofensivo Brian Johnson depois do quarterback Jalen dói lançou as 15 piores interceptações da carreira durante a temporada regular de 2023, com o ex- Cardeais do Arizona treinador Penhasco Kingsbury considerado um dos principais candidatos para substituir Johnson. Isso ocorreu após a decisão de Philly de se separar do coordenador defensivo Sean Desai e playcaller defensivo Matt Patrícia — uma revisão total do pessoal em resposta ao colapso do final da temporada.

Espera-se que Philly pressione pelo antigo Golfinhos de Miami coordenador defensivo Vic Fangio como Desaié substituto. Fangio e a Golfinhos seguiram caminhos separados na quarta-feira – enquanto acontecia a coletiva de imprensa de final de temporada dos Eagles – e Fangio tem família em Pensilvânia. Antigo Comandantes de Washington treinador principal Rony Rivera também é candidato a comandar a defesa da Filadélfia se Fangio acabar em outro lugar.