Eagles podem demitir Nick Sirianni se Philly perder a abertura dos playoffs

Tele Filadélfia Eagles‘ A temporada de 2023 começou com tantos NFL os fãs esperavam – mas poucos teriam previsto que isso poderia terminar com o técnico principal Nick Siranni perdendo o emprego.

O Águias‘queda chocante de Dezembro poderá custar Sírios mais do que apenas noites agitadas se Filadélfiaa temporada chega ao fim no rodada curinga na noite de segunda-feira. O contrato de Sirianni vai até 2025mas perder seis dos últimos sete jogos desta temporada pode convencer uma organização tão exigente como esta de que é necessária uma mudança.

Jason Kelce choca Travis Kelce com a descrição da horrível lesão no dedo de Jalen Hurts

O impressionante colapso da Filadélfia sob Sirianni

Pode parecer ridículo demitir Sirianni menos de um ano depois de ele ter levado os Eagles ao precipício de um Super Bowl vitória e um recorde de 10-1 para começar a temporada de 2023. Mas as rachaduras estavam começando a se abrir mesmo quando a Filadélfia se posicionava como a cabeça-de-chave do NFC de novo.

Oito de FiladélfiaOs primeiros 11 jogos do Brasil nesta temporada foram decididos por um touchdown ou menos. os Eagles fizeram 7-1 nesses jogos de um placar. Depois de render 75 pontos combinados para o São Francisco 49ers e a Dallas CowboysSirianni decidiu substituir o playcaller defensivo Sean Desai com assistente Matt Patrícia – uma jogada incomum para um time que ainda estava com 10-3 e bem colocado para vencer pela segunda vez consecutiva NFC Leste título.

A mudança não ajudou. Philly perdeu três jogos consecutivos – incluindo uma derrota embaraçosa para o humilde Cardeais do Arizona no Campo financeiro de Lincoln – antes que sua queda em desgraça fosse completa após uma derrota por 27-10 para o Gigantes de Nova York em Semana 18. Os Eagles pareciam um time cansado que perdeu a arrogância no momento mais crucial da temporada – e é fácil para uma organização culpar o técnico quando essas duas coisas coincidem.

Se os Eagles fossem em frente e demitissem Sirianni, a vaga resultante estaria entre as mais atraentes da liga – e a ambiciosa propriedade do time poderia impulsionar o ex-Treinador do Ano. Mike Vrabelque foi demitido pelo Titãs do Tennessee essa semana.

As águias têm que ir para a estrada

Para dificultar ainda mais as coisas para os Eagles, eles não poderão contar com a ferocidade da torcida do Philly na noite de segunda-feira. Como os Eagles são um dos três times curinga da NFC eles devem começar sua jornada nos playoffs fora de casa contra o NFC Sul campeão Bucaneiros de Tampa Bayliderado pelo quarterback Baker Mayfield (4.044 jardas, 28 touchdowns nesta temporada).

O Bucaneiros terminou a temporada regular sétimo na defesa de pontuaçãopermitindo apenas 325 pontos em comparação com 428 dos Eagles. Philly derrotou Tampa no Estádio Raymond James em Semana 3mas isso pode muito bem ter acontecido há uma eternidade – o Bucs terminou a temporada com cinco vitórias em seus últimos seis jogosenquanto aconteceu exatamente o oposto com os Eagles.

Os Eagles são favorecidos por um field goal contra os Bucs, mas essa linha poderia facilmente mudar se o star wide receiver AJ Brown não pode jogar devido a uma lesão no joelho. Marromque ligou 1.456 jardas recebidas e sete touchdowns na temporada regular, não treinou na quinta-feira.