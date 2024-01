Eddie Hearn: Anthony Joshua x Francis Ngannou seria ‘absolutamente colossal’

Francis Ngannou poderia passar de uma luta titânica de pesos pesados ​​para outra.

O ex-campeão do UFC fez uma estreia espetacular no boxe em outubro passado, enfrentando 10 rounds com Tyson Fury e perdendo por pouco na decisão dividida em uma luta que o viu marcar um nocaute dramático no terceiro round sobre o rei dos pesos pesados ​​do boxe.

Apesar da perda, as ações de Ngannou subiram após o desempenho emocionante, e o chefe do Matchroom Boxing, Eddie Hearn, está de olho no lutador do PFL como um oponente em potencial para o premiado cliente Anthony Joshua.

“Então, agora temos três lutas que estamos discutindo”, disse Hearn à iFL TV. “Eles são todos grandes e isso não envolve Deontay Wilder em março. Nosso objetivo, e já expressamos isso, é lutar contra o vencedor do Fury-Usyk. Isso é tudo que queremos fazer. Obviamente, há o [Filip] Hrgovic luta pelo título mundial dos pesos pesados. Há uma luta contra Francis Ngannou por aí, o que seria absolutamente colossal. Há outros pesos pesados ​​também. O [Zhilei] Zhang possivelmente também lutará com Queensbury.”

“[Joseph] Parker, sim, possivelmente. É difícil. Lutamos com o Parker, vencemos, nos unimos contra ele, já faz cinco anos, seja lá o que for, mas o Joseph com certeza conquistou o direito de uma grande luta. Ele acabou de derrotar Deontay Wilder, então não descartamos isso também.”

O topo da imagem do boxe peso pesado tomou forma no evento Day of Reckoning de 23 de dezembro em Riad Arábia Saudita com Joshua derrotando Otto Wall no evento principal Joseph Parker vencendo uma decisão unilateral contra um apático Wilder e Filip Hrgovic e Frank Sanchez conquistando vitórias contra uma concorrência superada.

A derrota de Wilder para Parker afetou os planos de Joshua e Wilder se enfrentarem no final da noite, mas Hearn está bem em colocar esse confronto em banho-maria.

“A luta está morta por enquanto”, disse Hearn. “Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, mas nós dois assinamos contratos para anunciar a luta daquela noite, obviamente sujeito à vitória de todos. Então, quando Wilder perdeu, foi tipo, que porra é essa? Tivemos que ir para o vestiário com Josh e ele disse, ‘Ele acabou de perder?’ Eu fico tipo, ‘Sim. Olha, não se preocupe com isso, você faz o seu trabalho’ e ele fez o seu trabalho de maneira excelente e a luta está morta por enquanto.

“Quem sabe o que mais pode acontecer no futuro? Literalmente, desde que deixei o local naquela noite, há cerca de 20 minutos, tenho falado com Sua Excelência [Turki Alalshikh] sem parar para decidir o que vamos fazer. Obviamente, AJ é uma mercadoria quente no momento, Fury e Usyk já estão presos, mas estamos planejando nosso próximo passo e essas conversas têm evoluído desde aquela noite, enquanto planejamos um movimentado 2024.”

Fury e Oleksandr Usyk se enfrentam em fevereiro pelo status indiscutível de campeão dos pesos pesados, com Riyadh servindo como anfitrião. Caso Fury derrote Usyk, ele pode acabar em uma revanche com Ngannou, embora Hearn acredite que Joshua conquistou o direito de enfrentar o vencedor desse confronto.

“Com todo o respeito, temos um plano”, disse Hearn. “São todos grandes pesos pesados. Andy Ruiz, Frank Sanchez, Joseph Parker, mas realmente a única coisa que AJ quer fazer é participar de lutas massivas, ganhar o título mundial dos pesos pesados ​​​​e lutar contra Tyson Fury ou conseguir outra chance contra Usyk. Isso é o que [Joshua trainer] Bem [Davison] quer, Ben quer outra chance com Usyk.

“Para mim, obviamente, adoraria a luta do Fury. Quando você olha para a luta em março, a luta em setembro, talvez duas lutas contra o vencedor do Fury-Usyk, você está falando de quatro ou cinco lutas depois, pode ser isso. Ele estava incrível na semana passada, mas cinco lutas é mais um ano e meio, talvez dois anos, então quanto tempo você vai aguentar? No momento, estamos muito entusiasmados com esse 2024.”