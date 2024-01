Editais do Concurso Nacional Unificado são divulgados com detalhes sobre oportunidades de vagas

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) anunciou oficialmente os oito editais do aguardado Concurso Nacional Unificado, abrindo um total de 6.640 vagas de emprego.

Essas oportunidades abrangem 21 órgãos federais, incluindo ministérios, institutos e agências, ampliando significativamente as possibilidades de ingresso no serviço público.

Dessa forma, a partir da próxima semana, os candidatos interessados já poderão realizar suas inscrições para participar do Concurso Nacional Unificado, marcando o início de uma etapa fundamental para muitos que aspiram a cargos em diferentes regiões do país.

Além disso, vale destacar que, abrangência desse concurso, que se assemelha ao Enem dos concursos.

Por isso, é esperada para atrair uma expressiva participação, estimada em pelo menos 3,5 milhões de inscritos, conforme destacou a ministra da Gestão e Inovação em Serviço Públicos, Esther Dweck.

Durante a coletiva de imprensa realizada no dia 10 de janeiro, a ministra e outros representantes abordaram diversos aspectos relevantes relacionados ao concurso, fornecendo insights importantes para os potenciais candidatos.

Assim, a expectativa otimista da ministra Esther Dweck é que esse modelo de seleção se torne uma prática mais frequente, mesmo que não seja conduzido anualmente.

A busca por eficiência e excelência no serviço público é evidente nessa iniciativa, e os candidatos são encorajados a explorar mais informações sobre esse certame para se prepararem adequadamente.

Enfim, se você quer saber tudo o que já foi disponibilizado e, assim, compreender de forma mais aprofundada e completa sobre o Concurso Nacional Unificado, continue a leitura do texto que preparamos abaixo.



Inscrições e isenção no Concurso Nacional Unificado: facilidade e acesso garantido

É importante destacar, antes de tudo, que as inscrições para o Concurso Nacional Unificado serão exclusivamente realizadas de forma online, por meio da plataforma Gov.br, com a conveniência de utilização de contas de qualquer nível, seja bronze, prata ou ouro.

Além disso, será cobrada uma taxa de inscrição, sendo de R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

Todavia, há a possibilidade de isenção dessas taxas para grupos específicos:

Indivíduos registrados no Cadastro Único (CadÚnico);

Candidatos que foram beneficiários do Programa Universidade para Todos (Prouni);

Candidatos que utilizaram o financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Além do que, para assegurar uma experiência tranquila aos candidatos, um suporte virtual com atendimento humanizado estará disponível para aqueles que enfrentarem dificuldades no processo de inscrição.

Reconhecendo a diversidade de acesso à internet, o Concurso Nacional Unificado proporciona também alternativas inclusivas.

Desta maneira, candidatos que não possuem acesso à internet podem contar com o apoio presencial oferecido pelas agências do Banco do Brasil e pelos Correios, em parceria com o MGI.

Para os candidatos que almejam cargos na Funai, é importante ressaltar que o atendimento presencial também será disponibilizado nas sedes da instituição.

Cronograma detalhado do certame em 2024

O aguardado Concurso Nacional Unificado está com as inscrições programadas para o período de 19 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024, oferecendo uma oportunidade única para candidatos de todo o país.

Confira o cronograma completo:

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024;

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024;

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024;

Aplicação das Provas: 05/05/2024;

Publicação dos resultados das avaliações objetivas preliminares, bem como das avaliações discursivas e redação: 03 de junho de 2024;

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024;

Início do processo de convocação para a posse e participação nos Cursos de Formação: 05 de agosto de 2024.

Outrossim, o Concurso Nacional Unificado compreende várias fases, visando uma avaliação abrangente dos candidatos:

Provas Objetivas: Avaliação de conhecimentos gerais e específicos;

Prova Discursiva: Caráter classificatório e eliminatório;

Avaliação Biopsicossocial (Perícia Médica): Reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência;

Processo de Verificação da Declaração de Condição: Reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras;

Procedimento de Verificação Documental Complementar: Reserva de vagas para indígenas.

Divisão temática do Concurso Nacional Unificado

Por fim, você precisa saber também que, o Concurso Nacional Unificado (CNU) apresenta uma dinâmica diferente que divide as vagas em diversos blocos temáticos.

Por conseguinte, isso proporciona aos candidatos a oportunidade de se inscreverem em áreas específicas de acordo com suas aptidões e interesses.

Então, confira abaixo os detalhes de cada bloco temático no CNU:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Quantidade de Vagas: 727; Remuneração: Entre R$ 5.212,29 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Quantidade de Vagas: 597; Remuneração: Entre R$ 5.212,29 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Quantidade de Vagas: 530; Remuneração: Entre R$ 5.212,29 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Quantidade de Vagas: 971; Remuneração: Entre R$ 4.407,90 e R$ 22.921,71; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Quantidade de Vagas: 1.016; Remuneração: Entre R$ 5.488,70 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

Quantidade de Vagas: 359; Remuneração: Entre R$ 5.212,29 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Quantidade de Vagas: 1.748; Remuneração: Entre R$ 5.212,29 e R$ 20.924,80; Clique aqui e confira o edital.

Bloco 8 – Nível Intermediário