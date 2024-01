Edital nos próximos dias! Confira tudo sobre o Concurso Nacional Unificado

Data do concurso Nacional Unificado foi liberada

Cronograma do Concurso Nacional Unificado: “ENEM dos concursos”

Faltando apenas uma semana para o prazo inicialmente previsto para a divulgação do edital do aguardado Concurso Nacional Unificado, conhecido como o “ENEM dos concursos”, o Ministério da Gestão (MGI) surpreende ao apresentar um novo cronograma em parceria com a banca Cesgranrio. Agora, a data de publicação do certame foi adiada para o dia 10 de janeiro de 2024, visando proporcionar um tempo mais adequado para a elaboração das provas.

Blocos Temáticos e Escolhas Estratégicas

Neste novo cenário, as vagas disponíveis no concurso serão distribuídas por blocos temáticos, possibilitando que os candidatos escolham apenas um bloco que esteja alinhado com suas preferências. Os blocos abrangem diversas áreas, desde Administração e Finanças Públicas até Dados, Tecnologia e Informação, além de uma categoria específica para nível médio de formação.

Novo Cronograma

As datas-chave do novo cronograma são as seguintes:



Publicação do Edital: 10/01/2024

10/01/2024 Período de Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

19/01 a 09/02/2024 Divulgação dos Dados Finais de Inscrições: 29/02/2024

29/02/2024 Cartões de Confirmação: 29/04/2024

29/04/2024 Aplicação das Provas: 05/05/2024

05/05/2024 Resultados das Provas Objetivas e Preliminares das Provas Discursivas e Redação: 03/06/2024

03/06/2024 Resultado Final: 30/07/2024

30/07/2024 Convocação para Posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Diversidade de Oportunidades

Quanto aos cargos e vagas, o “ENEM dos concursos” reserva uma oferta significativa, totalizando 6.640 oportunidades, além da formação de cadastro reserva. Diversos órgãos estão envolvidos, incluindo a FUNAI, Incra, MAPA, entre outros, oferecendo uma diversidade de oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

Inclusão e Escolhas na Inscrição

É importante mencionar que o processo seletivo reserva vagas específicas para candidatos com deficiência, negros e para aqueles de origem indígena. Ao se inscrever no CNU, os participantes terão a oportunidade de fazer escolhas estratégicas, optando por um dos blocos temáticos e indicando suas preferências de cargo/carreira dentro das vagas disponíveis nos respectivos blocos.

Etapas do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado (CNU), considerado o “ENEM dos concursos”, compreende duas etapas essenciais, cada uma desdobrada em fases distintas. Vamos explorar detalhadamente esse roteiro:

I – Primeira Etapa: Fases e Avaliações Cruciais

Primeira Fase: Provas Objetivas e Dissertativas Caráter: Classificatório e Eliminatório

Segunda Fase: Perícia Médica Avaliação Biopsicossocial dos Candidatos com Deficiência Caráter: Eliminatório

Terceira Fase: Verificação da Condição para Candidatos Negros

Quarta Fase: Confirmação da Condição para Candidatos Indígenas

II – Segunda Etapa: Avaliação de Títulos

Além dessas etapas fundamentais, é crucial mencionar que eventuais etapas adicionais, como cursos de formação, ficarão sob a responsabilidade dos órgãos ou entidades que aderiram ao CNU.

Conteúdo das Provas Objetivas

As provas objetivas abrangerão temas gerais e específicos, incluindo:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Quantitativo

Bases Constitucionais do Estado e Estrutura da Administração Pública

Fundamentos do Direito Administrativo

Valorização do “ethos” público e Realidade Brasileira

Políticas Públicas e Desenvolvimento Nacional

É essencial destacar que a lista final de disciplinas será oficialmente anunciada pela comissão formada e pela banca organizadora contratada.

Esclarecimentos concurso Nacional Unificado