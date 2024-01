Edital, remuneração, vagas e muito mais; saiba tudo sobre o CONCURSO IBAMA

Concurso Ibama previsto para início de 2024

O concurso Ibama é um dos mais esperados até o momento. O edital está previsto para o início de 2024. Portanto, se você espera este certame, veja mais.

Novidades sobre o Concurso Ibama em 2024

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) traz excelentes perspectivas para os interessados em concursos públicos, com a previsão de um novo edital no início de 2024.

Urgência do concurso Ibama

Em uma entrevista concedida em novembro de 2023 ao programa Brasil em Pauta, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, anunciou a expectativa de publicação do edital entre abril e maio de 2024.

Destacou a urgência de preenchimento de quadros, especialmente nos setores com escassez de pessoal, contemplando cargos para nível médio e superior, como técnicos e analistas ambientais.

O Pedido ao STF e a Distribuição de Vagas



Em novembro de 2023, a Advocacia-Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um documento ressaltando a urgência do novo edital, mencionando um pedido de autorização anterior que contemplava mais de 2 mil vagas.

As oportunidades distribuíram-se em 1.503 vagas para Analista Ambiental e 905 vagas para Analista Administrativo, ambos da carreira de Especialista em Meio Ambiente.

Confirmações e Apoio Político

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmaram a previsão do concurso. A cobrança feita pelo presidente Lula foi destacada como parte do respaldo político para a realização do certame.

Data Limite do concurso Ibama

Apesar do atual edital ser válido até 3 de junho de 2024, há a constatação de que mesmo com a convocação de aprovados do cadastro reserva, será necessário recompor o quadro de servidores.

Reformulação para Viabilizar o Novo Edital

Além da previsão do novo edital, o Ibama busca a reestruturação de cargos para viabilizar o aumento no número de servidores. A solicitação inclui a adição de 538 cargos de nível superior (Analistas) através da transformação de 1.174 cargos vagos de Técnico Administrativo.

Necessidade de Concurso Ibama

A mudança proposta visa também adicionar 697 cargos de nível superior (Analistas), fortalecendo principalmente a fiscalização ambiental. Caso aprovadas, essas alterações indicam a necessidade de um novo concurso Ibama, com o quantitativo de cargos de Especialista em Meio Ambiente correspondendo a 3/4 dos cargos de nível superior.

Quadro Atual

Segundo uma nota técnica de fevereiro de 2023, o Ibama apresenta apenas 52,4% de seus cargos ocupados. Com um lotacionograma detalhado, revela-se que existem 2.604 cargos vagos, evidenciando a urgência na recomposição do quadro de servidores.

Atribuições

Você sabe quais são as atribuições dos cargos? Confira a seguir:

Analista Administrativo

Realizar atividades administrativas com atuação nas áreas de controle interno, documentação, gestão de pessoas, material, patrimônio, contratos e convênios, tecnologia da informação, finanças e contabilidade;

Pesquisa de legislação;

Emissão de relatórios técnicos e informações;

Distribuição e controle de materiais de consumo e permanente;

Acompanhamento da execução e fiscalização de contratos;

Elaboração e conferência de cálculos diversos;

Elaboração, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de documentos e correspondências;

Atendimento ao público interno e externo na sua unidade.

Analista Ambiental

Planejamento ambiental, organizacional e estratégico;

Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

Monitoramento ambiental;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental.

Técnico Administrativo

Realizar atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais do IBAMA, com atuação nas áreas de controle interno, documentação, gestão de pessoas, material, patrimônio, contratos e convênios, finanças e contabilidade, compreendendo o levantamento de dados, a elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas e projetos;

pesquisa de legislação;

emissão de relatórios técnicos e informações;

distribuição e controle de materiais de consumo e permanente;

acompanhamento da execução e fiscalização de contratos;

elaboração e conferência de cálculos diversos;

elaboração, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de documentos e correspondências.

Técnico Ambiental

Prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais;

Executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas;

Orientar e controlar processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental.

Requisitos dos cargos do concurso Ibama

Veja os requisitos dos cargos:

Analista Administrativo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Analista Ambiental : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Técnico Administrativo: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. Técnico Ambiental: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Quando aconteceu o último concurso Ibama?

O concurso mais recente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizado em 2021 e organizado pelo Cebraspe.

Quantidade de Vagas e Distribuição por Cargo

O certame ofereceu um total de 568 vagas, distribuídas estrategicamente para atender às demandas do órgão. Os cargos contemplados foram: