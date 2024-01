Edital Saúde anuncia 306 vagas para médio, técnico e superior

Conheça os cargos deste edital Saúde

O edital Saúde chegou com muitas oportunidades. Ao todo são 306 vagas para médio, técnico e superior. Se você interessou, veja maiores detalhes.

Saiba também como se inscrever.

Concurso e edital Saúde

A busca por oportunidades na área da saúde ganha um novo impulso com o lançamento de dois editais do concurso público da Prefeitura do Recife, em Pernambuco. São oferecidas incríveis 306 vagas para profissionais de nível médio, técnico e superior. Se você deseja contribuir para o bem-estar da população, esta é a chance de fazer a diferença! Confira os detalhes:

Divisão dos Cargos por Nível de Escolaridade

Nível Médio: Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias; Agente Redução de Danos; Agente Comunitário de Saúde.

Nível Técnico e edital Saúde: Auxiliar em Saúde Bucal; Técnico de Enfermagem; Técnico de Laboratório – Análises Clínicas; Técnico de Laboratório – Citotécnico; Técnico em Histopatologia; Técnico em Saneamento; Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Assistente Social; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Médico em Diversas Especialidades; Nutricionista; Profissional de Educação Física; Psicólogo; Sanitarista; Terapeuta Ocupacional.



Salários e Benefícios do edital Saúde

Os salários variam de R$1.025,05 a incríveis R$13.345,22, com direito a gratificações, adicionais por produtividade e vale-refeição. Além disso, o concurso reserva vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. Veja mais detalhes sobre



Você também pode gostar:

Jornadas de Trabalho

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas, dependendo do cargo. Prepare-se para integrar uma equipe dedicada a promover a saúde e o bem-estar na cidade do Recife.

Datas Importantes

O edital Saúde será composto por provas objetivas para todos os cargos, com aplicação nos dias 10 e 17 de março. Fique atento às datas específicas para cada cargo, garantindo uma preparação focada e eficiente.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira, 16. Os cadastros poderão ser feitos até 20 de fevereiro, pelo site do Ibade, organizador do concurso.

Inscrições e Taxas

Se você tem o desejo de fazer parte do quadro de profissionais da saúde da Prefeitura do Recife, é essencial ficar atento ao processo de inscrição. Siga os passos abaixo para garantir sua participação no concurso:

Preenchimento do Formulário

Complete o formulário de inscrição com atenção e precisão, inserindo todos os dados solicitados.

Geração do Boleto e Pagamento da Taxa

Após o preenchimento, gere o boleto bancário correspondente à taxa de inscrição.

Efetue o pagamento dentro do prazo estipulado, considerando os valores de:

R$ 75 para cargos de nível médio; R$ 85 para cargos de nível técnico; R$ 95 para cargos de nível superior.



Escolha Consciente

Você tem a opção de se inscrever para mais de um cargo, desde que as datas e horários de prova não se sobreponham. Planeje sua participação de forma estratégica.

Isenção da Taxa de Inscrição

Candidatos doadores de sangue e/ou membros de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa. Sendo assim o período para solicitação é de 17 a 18 de janeiro, por meio do portal do Ibade.

Envie a documentação comprobatória das condições para garantir a isenção.

Esteja atento aos prazos e procedimentos estabelecidos pelo edital. A inscrição é o primeiro passo para conquistar sua vaga na área da saúde do Recife.

Como se preparar para o edital Saúde

A preparação exige rotina e dedicação. Inicialmente, é preciso conhecer o edital e o concurso. Analisar a vaga é o primeiro passo. Depois disso, verifique os salários e os conteúdos que serão cobrados.

No processo, realize a sua preparação, faça questões anteriores, mapas mentais e videos aula. Este momento será possível que o aluno entenda quais as suas dificuldades e quais serão estratégias utilizadas para conseguir aprender o conteúdo.