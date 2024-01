Edital só para mulheres? Confira todos os detalhes deste concurso TJ

Resolução explica da possíbilidade do concurso TJ

O concurso TJ – Tribunal de Justiça- trouxe uma novidade, a realização de um edital somente para mulheres. Pois bem, mas quando será este certame?

TJ SP Autoriza concurso TJ para Mulheres

A recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de autorizar a realização de um concurso exclusivo para mulheres juízas no cargo de desembargadora representa um marco inovador no cenário jurídico brasileiro.

Conformidade com a Resolução do CNJ

Este será o primeiro edital no país a estar em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 525/23, um importante passo em direção à promoção da igualdade de gênero no sistema judiciário.

Objetivo da Resolução deste concurso TJ

A Resolução estabelece a possibilidade de abertura de concursos exclusivos para mulheres, visando atingir a paridade de gênero nos tribunais que não alcancem a proporção de 40% a 60% de mulheres e homens.



Notificação do CNJ em 2023

Em 2023, o CNJ notificou os Tribunais de Justiça, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho sobre a aplicação dessa norma, que entrará em vigor quando os órgãos apresentarem uma porcentagem inferior a 40% de magistradas de carreira na segunda instância.

Cenário Atual do TJ SP

Segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a maior corte do país, conta com 356 desembargadores na segunda instância.

Desafio da Representatividade Feminina

Dentro desse contingente, apenas 30 são mulheres, representando menos de 10% do total de magistrados de carreira. Isso evidencia o desafio da representatividade feminina nos tribunais brasileiros.

Declaração da Juíza Auxiliar do CNJ

“A reduzida participação feminina nos tribunais brasileiros é uma realidade incontestável. Essa constatação está presente em todos os estudos sobre o tema. Além disso, é visivelmente observada”, afirma a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luise de Souza.

Resolução como Ferramenta de Mudança

Nesse contexto, a Resolução surge como parte de um processo histórico destinado a promover a participação feminina e reverter esse quadro desigual.

Compromisso com a Equidade de Gênero

A iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao adotar este edital exclusivo para mulheres juízas no cargo de desembargadora, reflete um compromisso sólido com a equidade de gênero e busca contribuir para a construção de um ambiente mais diversificado e inclusivo no sistema judiciário brasileiro.

Exclusão da Justiça Eleitoral e Militar

A Resolução do CNJ, embora represente um avanço significativo, não abrange a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, as quais possuem regras específicas de composição, destacando a complexidade e diversidade do sistema judiciário brasileiro.

Último Concurso TJ

No contexto do Tribunal de Justiça de São Paulo, o último concurso para juiz teve início em 2023, com uma oferta de 244 vagas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial foi estabelecida em R$28.883,97.

Requisitos e Fases do Concurso TJ

Os requisitos para ingressar na carreira de juiz incluem a obtenção de bacharelado em Direito há pelo menos três anos, três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, e uma idade limite de 65 anos.

A banca organizadora responsável pelo concurso foi a Fundação Vunesp. O processo seletivo para juiz no TJ SP é composto por cinco etapas distintas:

Prova Objetiva: Avaliação inicial do conhecimento jurídico do candidato.

Avaliação inicial do conhecimento jurídico do candidato. Prova Escrita: Teste de habilidades de escrita e análise jurídica.

Teste de habilidades de escrita e análise jurídica. Inscrição Definitiva, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, Exames de Sanidade Física e Mental, Avaliação Psicológica: Etapa crucial envolvendo análise aprofundada da vida do candidato.

Etapa crucial envolvendo análise aprofundada da vida do candidato. Prova Oral: Avaliação da capacidade de argumentação e expressão oral.

Avaliação da capacidade de argumentação e expressão oral. Avaliação de Títulos: Consideração de qualificações adicionais.

Andamento e Previsão para 2024

O concurso ainda está em andamento, com as últimas etapas programadas para ocorrer em 2024.