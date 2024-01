EDITAL STN saiu! 40 vagas e salários de R$ 20,9 MIL

Veja os cargos e requisitos do edital STN

O edital STN- Secretaria do Tesouro Nacional- anuncia que o concurso saiu com grandes oportunidades e salários excelentes.

Os aprovados poderão receber mais de R$ 20 mil. Veja mais.

Edital STN

O tão aguardado edital do concurso público para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) foi finalmente revelado, prometendo 40 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, que contempla diversas especialidades. Uma oportunidade única para aqueles que almejam uma carreira sólida no serviço público, com salário inicial atrativo de R$ 20.924,80.

Distribuição das Vagas e Remuneração

As vagas, exclusivas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, oferecem uma remuneração inicial competitiva e são destinadas a profissionais com formação de nível superior.

Auditor Federal de Finanças e Controle: 40 vagas; Salário: R$ 20.924,80.

Etapas do Concurso STN



O concurso STN será composto por duas fases fundamentais para a seleção dos candidatos. São elas:

Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerá em dois turnos no dia 02 de junho. Pela manhã, os candidatos enfrentarão questões de Conhecimentos Específicos, enquanto à tarde responderão às questões de Conhecimentos Gerais e participarão da Prova Discursiva. Prova Discursiva: Além da Prova Objetiva, a segunda fase consistirá em uma avaliação discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, com o intuito de aprofundar a análise do conhecimento dos candidatos.

Confira mais sobre o edital STN.

Detalhes das Provas e Distribuição de Questões

Na Prova Objetiva, serão 40 questões de Conhecimentos Gerais e 70 questões de Conhecimentos Específicos, ambas numeradas sequencialmente, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. Uma oportunidade para os candidatos demonstrarem seus conhecimentos e habilidades.

Formato da Prova Discursiva

A Prova Discursiva consistirá em uma redação, uma composição textual que deve abranger de 40 a 60 linhas. Essa é uma oportunidade ímpar para os candidatos expressarem suas ideias, opiniões e conhecimentos de maneira clara e fundamentada. A temática, alinhada com acontecimentos atuais, exige um texto dissertativo-argumentativo. Confira mais sobre o edital STN.

Pontuação e Avaliação do edital STN

A pontuação máxima atribuída à redação é de 60 pontos, e os avaliadores estarão atentos não apenas à correção gramatical, mas também à capacidade do candidato de desenvolver argumentos consistentes e pertinentes ao tema proposto. É essencial apresentar uma visão crítica, coerente e bem estruturada, respeitando as normas da dissertação-argumentativa.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca organizadora, a FGV, entre os dias 29 de janeiro a 04 de março, ao custo de R$ 160,00

Cargos no Concurso STN

Na trajetória rumo ao cargo de Auditor ou Técnico Federal de Finanças e Controle, compreender os requisitos é fundamental para uma preparação estratégica. Estes requisitos delineiam as qualificações acadêmicas necessárias para cada posição, abrindo caminho para que os candidatos possam traçar seus planos de estudo de maneira assertiva.

Auditor Federal de Finanças e Controle

Formação Superior: O aspirante ao cargo de Auditor deve possuir diploma de curso superior concluído em nível de graduação. Essa formação, devidamente registrada no Ministério da Educação (MEC), pode ser adquirida em qualquer área do conhecimento. Essa amplitude de opções confere aos candidatos uma variedade de backgrounds acadêmicos para ingressar na carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle.

Técnico Federal de Finanças e Controle

Ensino Médio Completo: Para concorrer ao cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, é imprescindível possuir diploma de nível médio completo, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC). Essa exigência confirma que o foco do cargo está na formação técnica e operacional de nível médio, abrangendo uma gama diversificada de profissionais com esse perfil educacional.

Último edital STN

O ano de 2012 ficou marcado na história da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) pela realização de seu último concurso público. Sob a condução da Escola de Administração Fazendária (ESA), esse certame atraiu uma expressiva participação de 21.808 inscritos, todos buscando oportunidades para integrar o quadro de servidores da renomada instituição.

Vagas Ofertadas

A oferta de 255 vagas foi um chamariz para profissionais em busca de desafios no campo das Finanças e Controle. Vale ressaltar que, naquela época, os cargos eram denominados Analista de Finanças e Controle, sendo posteriormente atualizados para Auditor Federal de Finanças e Controle, refletindo a evolução e adaptação à nomenclatura vigente.

Do total de vagas, 15 eram destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando o compromisso com a inclusão e a diversidade no serviço público. Essa iniciativa reflete a busca por uma representatividade mais ampla e igualitária no ambiente de trabalho.