Editor do ‘Jury Duty’ preso por colocar crianças em perigo não está mais vinculado à Amazon

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um proeminente editor de Hollywood está sendo rejeitado profissionalmente devido à sua recente prisão por colocar crianças em perigo – e apesar das especulações de que ele continuará trabalhando em um grande programa da Amazon Prime … TMZ pode confirmar que ele está fora.

Trinta e nove anos Christopher Charkowski foi preso no condado de Los Angeles na semana passada sob a acusação de crueldade intencional a uma criança, causando possíveis ferimentos ou morte – e um vídeo está circulando on-line, supostamente mostrando-o brutalizando uma criança dentro de uma casa.

Fontes policiais nos disseram que este clipe – imagens de vigilância doméstica que estão circulando nas redes sociais – foi submetido às autoridades como parte da investigação do caso. Os registros do tribunal listam a data do suposto crime como junho de 2022.

O caso foi aberto em novembro, mas Charkowski só foi preso e autuado pelas autoridades em janeiro. 4. O que é retratado neste vídeo é perturbador, para dizer o mínimo, e pode ser uma prova importante à medida que o caso avança.

No clipe, você vê um homem enlouquecendo e indo atrás do que parece ser um garotinho. Você pode vê-lo colocando as mãos no garoto, estrangulando-o e possivelmente até dando alguns socos.

Não está claro qual pode ser a relação entre o adulto e a criança aqui, mas à primeira vista, parece que a aplicação da lei tinha motivos suficientes para acreditar que é Charkowski no vídeo.

Aliás, ele foi libertado sob fiança – e as futuras datas do tribunal estão agendadas.

Agora, no que diz respeito a quem é Charkowski no showbiz… ele trabalhou na pós-produção de muitos grandes programas de TV. Mais recentemente, ele editou o vídeo de “Jury Duty”, que foi o assunto da cidade no ano passado, e até foi indicado ao Globo de Ouro do fim de semana passado.

Charkowski está listado como parte do departamento editorial dessa série – e depois que o vídeo foi divulgado, as pessoas têm clamado para que a Amazon o abandone o mais rápido possível. Bem, uma fonte com conhecimento direto disse ao TMZ que Charkowski não é mais afiliado ao estúdio.

Disseram-nos que seu papel em “Jury Duty” – que durou 8 episódios – veio e desapareceu quando a produção foi encerrada, há quase um ano, e nossas fontes dizem que ele era um contratado externo do programa, não um funcionário permanente da Amazon. /Freevee.

Desde então, nossas fontes dizem que ele não trabalhou mais na Amazon – e é seguro dizer… ele não voltará.

Outro programa em que ele trabalha há muito tempo é “Below Deck Mediterranean”, da Bravo, mas uma fonte de produção aponta ao TMZ… ele não está com eles há cerca de 2 anos.