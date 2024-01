Efusão de doações de Nicole Eggert, amor de celebridades após revelação do câncer

Nicole Eggert diz que está recebendo muito apoio – tanto financeiro quanto emocional – de muitos de seus amigos famosos após revelar que foi diagnosticada com câncer.

A ex-estrela de “Baywatch” disse ao TMZ … Kyle Richards está entre as celebridades que doaram para sua arrecadação de fundos, com a estrela de ‘RHOBH’ arrecadando US$ 1.000.

Nicole, que recentemente anunciou que está lutando contra o câncer de mama em estágio 2, nos conta que ela está com Kyle há muito tempo… eles eram amigos de infância e frequentavam os mesmos círculos de atores mirins em Hollywood.

Nicole tem um GoFundMe para arrecadar dinheiro para suas próximas despesas médicas – ela não tem família para se apoiar e seu seguro não cobre tudo, então ela espera arrecadar US$ 100 mil e já tem cerca de US$ 25 mil e aumentando.

Uma observação interessante sobre a doação de Kyle… ela fez isso sob o nome de Kyle Umansky, embora ela está separada de Maurício.

De qualquer forma, Nicole diz que outra estrela de ‘Real Housewives’, Bethany Frankeldoou também… com a estrela de ‘RHONY’ contribuindo com US$ 500 e seu parceiro, Paulo Bernoncombinando com isso.

NE diz que agradeceu às duas mulheres pelo apoio e Bethenny disse que está lá para tudo o que Nicole precisar.

Ela também está recebendo apoio de Alyssa Milanode quem Nicole era amiga de infância … já que ambos apareceram no seriado “Who’s The Boss?”



Nicole diz que a maioria de seus ex-colegas de elenco de “Baywatch” entraram em contato, incluindo David Hasselhoff.