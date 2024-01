‘Ele pediu a morte, seu desejo foi atendido’: Dricus du Plessis envia palavras finais arrepiantes para Sean Strickland

Sean Strickland e Dricus du Plessis estão prontos para encerrar a conversa e partir para a luta.

Strickland e du Plessis se enfrentam na luta principal do UFC 297, na noite de sábado, em Toronto, pelo título dos médios do UFC. Depois de uma montanha-russa que viu de tudo, desde conversa fiada pessoal, até uma briga no meio da multidão no UFC 296 e, eventualmente, troca de gentilezas durante a semana da luta, os headliners ficaram cara a cara uma última vez – com Strickland nem mesmo subindo na balança e du Plessis sendo retido – na pesagem cerimonial de sexta-feira, antes de dar suas considerações finais sobre o confronto.

“Não tenho previsões”, disse du Plessis. “Como dizem, tome cuidado com o que você deseja. Ele pediu a morte. Seu desejo foi atendido, meu amigo.

“Estou surpreso que o Canadá me tenha deixado ter um microfone”, disse Strickland. “Mas [we’re going] para foder a guerra para vocês. Vamos foder o Canadá.”

A luta que mais acirrou ao longo da semana é a co-luta principal do vago campeonato peso galo feminino entre Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva. Após um intenso confronto final, as duas mulheres previram seus melhores esforços em suas considerações finais ao comentarista principal do UFC, Jon Anik.

“Amanhã à noite, eu prometo, vou dar [my] tudo para vocês”, disse Bueno Silva.

“Vocês estão prontos para um show?” Pennington perguntou à multidão de Toronto.