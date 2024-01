Elegibilidade do Crédito Fiscal Infantil 2024: Você pode obter o crédito fiscal infantil se não tiver renda em 2023?

CCom a temporada de impostos chegando, muitos pais estão ansiosos para saber quanto seus crédito de imposto da criança (CTC) será. Por outro lado, outros querem apenas saber se a sua renda lhes permitirá ter acesso ao benefício ou mesmo a um reembolso.

Para diversas famílias americanas, o CTC é uma parte indispensável de suas economias, seja pelo desconto que obterão em seus impostos, seja pelos reembolsos que poderão obter aplicando o crédito adicional de imposto infantil (ACTC).

As famílias com baixos rendimentos ou que, por algum motivo, não tiveram rendimentos no ano fiscal de 2023 podem sentir-se pressionadas por não terem acesso ao CTC. No entanto, um mudança recente na legislação abriu as portas para o tão necessário alívio.

Começando com o 2023 ano fiscal, arquivado em 2024famílias sem rendimentos também podem candidatar-se ao CTC e receba um reembolso de até US$ 1.600 por cada criança qualificada.

Quanto você precisa fazer para obter o Crédito Fiscal Infantil 2024?

O limite de renda para obter o máximo CTC é de US$ 400.000 para pessoas casadas que apresentam uma declaração conjunta e até US$ 200.000 para os descansar dos arquivadores.

O CTC para os contribuintes renda bruta ajustada modificada acima desses valores diminuirão em US$ 50 para cada US$ 1.000 que sua renda exceder o limite estabelecido.

O crédito máximo por criança qualificada é de US$ 2.000, mas famílias de baixa renda ou sem renda podem se inscrever ACTC por até US$ 1.600 em descontos para cada criança qualificada.

Para saber se você é elegível para o ACTC você deve preencher Formulário 8812.

Quais são os critérios de elegibilidade?

Para que uma criança se qualifique para o CTC eles devem: